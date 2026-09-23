El mercadillo vuelve al Trampolín pese a las advertencias de la Policía: "Se ha ido Carrefour y ha venido Mercadona"

De poco ha servido el dispositivo desplegado por la Policía Local de Ceuta a última hora de la tarde de este martes para retirar los puestos de venta ambulante —de todo tipo de productos— que los inmigrantes irregulares que invadieron la ciudad autónoma a finales de julio habían montado en el asentamiento ilegal de la playa de El Trampolín.

Apenas unas horas después, los tenderetes —en los que podíamos encontrar desde zapatillas de deporte, pelotas, maletas o ropa, a pan o leche— han vuelto a la playa, pese a que los agentes advirtieron a los invasores de que regresarían si levantaban de nuevo el mercadillo, que va en contra de la normativa municipal.

La actuación policial había sido anunciada por la mañana por el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), quien explicó que era necesario tomar medidas ante el malestar que se estaba produciendo entre los vecinos ante la permisividad hacia esta actividad ilegal. Pero lo cierto es que la situación no ha mejorado demasiado.

"Se ha ido Carrefour y ha venido Mercadona", advierten a Libertad Digital fuentes policiales desde Ceuta. "Es un cachondeo", exclaman. Los ilegales no tienen "ningún miedo" a las consecuencias. De hecho, nos comentan las mismas fuentes, "esta gente cada día está más convencida de que se van a quedar aquí".

"El Trampolín parece la Costa del Sol", continúa el policía. Los inmigrantes están como de vacaciones, "les dan comida y bebida" y han levantado los puestos de venta ambulante "para pasar el día". "No tienen el concepto de venir a España a trabajar", nos asegura. Aún se pregunta cómo han podido montar tremendo mercadillo.

¿Cómo es el mercadillo ilegal?

"Hay de todo, desde barbería a restaurantes (puesto de comida)", apunta. "Había uno que tenía una cocina flipante", nos asegura. Era un puesto de comida marroquí. "Tenía a la vista todo tipo de ingredientes" y ofrecía platos propios de su país. "Todo bien servido, todo muy curioso", exclama. "Tienes de todo: mesas, sillas, hornillos… Es alucinante lo que han montado".

◼️ El mercadillo del Trampolín crece, tiene hasta su propio McDonald's y ropa de colegio. 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio.#Ceuta #McDonalds #Trampolín pic.twitter.com/QZG960B5hz — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 20, 2026

"Había dos inmigrantes dentro del puesto, uno era cocinero", relata a este periódico. "Hizo un plato típico con sardinas que no te lo puedes creer", añade. "Son supervivientes natos", destaca, "el problema es que cada vez hay más". "Nosotros ya estamos en que la cifra de los que se quedaron tras la invasión ronda los 18.000 irregulares".