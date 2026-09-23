El Tribunal de Cuentas detecta "deficiencias" en contratos por valor de 100 millones en las pulseras antimaltrato

El Tribunal de Cuentas ha advertido "deficiencias" en contratos realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez relativos a las pulseras antimaltrato por valor de 102 millones de euros.

El sistema de pulseras antimaltrato Cometa ha sido muy discutido en los últimos años después de que sus fallos se hicieran especialmente visibles tras el cambio de empresa adjudicataria entre 2023 y 2024. Entonces, un error en la migración de datos impidió durante meses consultar los movimientos de algunos agresores anteriores al 20 de marzo de 2024, una incidencia que la Fiscalía calificó de potencial desprotección y que habría contribuido a numerosos sobreseimientos y absoluciones.

El Tribunal de Cuentas presidido por Enriqueta Chicano ha recibido un informe que destaca deficiencias en la contratación y seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento para proteger a las víctimas de violencia de género. Después de la "alarma social" generada por la publicación de los fallos en el sistema VioGén, el Tribunal de Cuentas decidió fiscalizar los contratos celebrados sucesivamente por el Ministerio de Igualdad para la prestación del servicio en los ejercicios 2018, 2021 y 2023 (este último vigente hasta mayo de 2026).

"Los contratos mencionados alcanzaron un importe total de 102,6 millones de euros de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Asimismo, se ha analizado un contrato menor relacionado con el objeto de la fiscalización por importe de 12.706,21 euros", asevera el Tribunal de Cuentas.

En concreto, el informe se centra en los contratos de 2018 y 2021, este último cuando ya estaba Irene Montero a cargo del Ministerio. "No se previó un Plan de Transición para garantizar la continuidad de la prestación del servicio sin interrupciones, imprescindible, además, en caso de que se produzca un cambio de adjudicatario", explica acerca de los fallos en los contratos.

Al respecto del contrato de 2023, asegura que tampoco incluía el plan inicialmente, por lo que hubo que modificarlo. "La ausencia de dicho Plan y el cambio de adjudicatario produjeron deficiencias que afectaron a la prestación del servicio; en concreto, se presentaron problemas de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes", argumenta el Tribunal, que asegura que los problemas se mantuvieron hasta el momento en que esa información fue requerida por la Fiscalía.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas destaca en su informe que se produjeron "graves deficiencias en la ejecución del contrato de 2023 durante prácticamente toda su vigencia" que ya han sido resueltas pero que "comprometieron su efectividad durante una parte del periodo fiscalizado".

"Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía), retrasos en las reparaciones. En noviembre de 2025, el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que corroboró las vulnerabilidades críticas detectadas en los dispositivos", ahonda el Tribunal.