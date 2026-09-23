La eurodiputada de Podemos Irene Montero y la secretaria general de la formación, Ione Belarra, se han concentrado este miércoles en el distrito de Retiro para intentar evitar el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años.

Desde anoche, un grupo de personas permanecían acampadas frente al portal del inmueble para tratar de impedir su desalojo. Durante las concentraciones también se han visto otros rostros conocidos como el de la cantante Ana Belén o el actor Carlos Bardem. En primera fila, Montero y Belarra.

Durante el desahucio se han vivido momentos de mucha tensión con cargas policiales entre los allí concentrados. Precisamente, un vídeo difundido en redes sociales muestra cómo Montero increpa a los agentes de la Policía Nacional. "¿Dónde está el mando policial?", se le escucha decir. "Escuche, deje de soliviantar a la masa", le dirige entonces el agente de la Policía Nacional, ante lo que Montero responde: "Perdone, soy eurodiputada".

Ante esto, el agente le dice inmediatamente: "Me da igual, es una ciudadana como el resto".

Irene Montero se enfrenta a la Policía al grito de "soy eurodiputada" y un agente la calla: "Es ciudadana como el resto"pic.twitter.com/ExMNM2nHhV — Libertad Digital (@libertaddigital) September 23, 2026

Montero había denunciado previamente el desahucio en sus redes sociales: "Mari Carmen está siendo desahuciada, con 87 años, y esta vergüenza inhumana tiene responsables. La empresa que hace negocio, la Justicia, la violencia policial ordenada por el Gobierno. Hoy toca cuidar a Mari Carmen, mañana que ninguno de los responsables quede en la impunidad".