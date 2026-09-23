La juez da a la Fiscalía 5 días para que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella contra Sofía Puente

La juez de Madrid encargada de la querella contra Sofía Puente, María Inmaculada Lova, ha recibido la documentación que pedía incluir en la causa la hermana del ministro de Transportes y ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que, con un plazo de cinco días, se pronuncie a favor o en contra de la admisión a trámite de la querella.

Sofía Puente dictó la instrucción, a juicio del querellante de forma falaz, de la norma que posteriormente ha dado pie a la obtención de la nacionalidad de extranjeros descendientes de personas que perdieron su condición de españoles tras la Guerra Civil. Se le acusa de un delito de prevaricación administrativa por estos hechos, referentes a la instrucción de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el año 2022, cuando Sofía Puente ejercía el mencionado cargo en el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños. Esta instrucción habría permitido ampliar la aplicación de la ley a todos aquellos descendientes de personas que abandonaran España en un lapso de tiempo concreto y no solo de los represaliados de la guerra.

"Dada cuenta el día de la fecha del anterior testimonio recibido del Juzgado de Instrucción núm. 25 de sus DIP 1392/2024, únase a las presentes actuaciones, y a la vista de lo dispuesto en providencia firme de fecha 9-7-2026, dese traslado al Ministerio Fiscal tal y como interesó en escrito de fecha 29-7-2026 al folio 161 de las actuaciones con los testimonios recibidos para que en el plazo de cinco días informe sobre la admisión de la querella presentada por la procuradora María Esmeralda González García del Río en nombre y representación de Asociación HazteOír.org, y transcurrido dicho plazo, háyase o no recibido el referido informe, dese cuenta para acordar lo procedente", dicta la providencia de la magistrada a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Así, la juez da traslado a la Fiscalía para que analice la documentación e informe sobre si el Juzgado debe o no abrir diligencias contra la hermana del ministro. El informe del Ministerio Público no es vinculante, pero sí tiene mucho peso para que la juez tome la decisión oportuna.

Sofía Puente aseguró que es un caso ya juzgado

La información que ahora le remite al Ministerio Público ha sido recabada después de la petición de Sofía Puente, que pidió archivar la causa porque, a su juicio, el caso ya había sido juzgado. El escrito se sustentaba en que la que fuera directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia ya fue denunciada por los mismos hechos por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica y que el Juzgado archivó la causa porque, independientemente de que la instrucción se hubiese o no excedido en sus competencias, no correspondía a los Juzgados de Instrucción de Madrid investigar el caso.

"No basta la mera ilegalidad, la simple contradicción con el derecho, puesto que ello supondría anular en la práctica la intervención del control de los tribunales del orden contencioso-administrativo", argumentaba el Juzgado de Instrucción de Madrid, según el escrito de Sofía Puente. Asimismo, incluía una nueva resolución de la Audiencia Provincial, que desestimaba el recurso interpuesto por la asociación a la resolución de los juzgados de instrucción de Madrid.