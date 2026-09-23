La traición de Sánchez al campo y a las fronteras españolas: "Ceuta seguirá entregada"

En su editorial de La Noche de Cuesta, Carlos Cuesta ha arremetido contra la política exterior del jefe del Ejecutivo con respecto a Marruecos. El periodista ha analizado las recientes declaraciones de Sánchez en la CNN, en las que atribuyó la entrada masiva en Ceuta a un "fallo en el mecanismo de control fronterizo" alauí, y ha sostenido que reducir a un "error" la conducta de Rabat sirve únicamente de coartada para tapar la evidente intencionalidad del reino vecino.

Cuesta sostiene que el Ejecutivo actúa como un "títere" motivado por el chantaje de la información robada del teléfono del presidente mediante el sistema Pegasus. Según el periodista, si Sánchez señalase abiertamente la responsabilidad marroquí, "automáticamente Marruecos adopta decisiones contra él" y comenzaría la filtración del contenido guardado en su dispositivo personal.

Esta sumisión diplomática tiene, según el análisis de Cuesta, un efecto directo y devastador sobre la seguridad nacional. Al culpar a un simple "fallo" técnico de la policía del país vecino, el jefe del Ejecutivo traslada el mensaje internacional de que "España renuncia al control de sus fronteras" y confía la vigilancia del territorio Schengen exclusivamente a la voluntad de Rabat. Esta versión choca con los datos existentes. Según cita Cuesta, los informes de inteligencia cifran en 13.500 los agentes marroquíes desplegados que no solo omitieron frenar el avance, sino que "guiaban y ordenaban la invasión". Asimismo, advirtió de que la crisis dista de estar resuelta, cuantificando en "cerca de 10.000 personas las que están todavía escondidas por los montes" aguardando el momento de ser trasladadas a la península a través de mafias.

En el plano económico, Cuesta acusó a la diplomacia de Sánchez de presionar activamente en las instituciones comunitarias de Bruselas en favor de los intereses comerciales del país vecino, maniobrando para sorteos judiciales que permitan la comercialización preferente de productos agrícolas. En palabras del periodista, el Ejecutivo busca que "la invasora Marruecos pueda colar producto agrícola" adicional bajo un estatus de socio privilegiado, una medida que califica de agravio directo "para fastidiar a nuestros propios agricultores".

Por último, Carlos Cuesta situó el origen de esta postura en los posibles vínculos patrimoniales que miembros del Partido Socialista habrían consolidado en el norte de África durante los últimos años. A su juicio, el partido se encuentra "atrapado de arriba a abajo" debido a los negocios e inversiones que sus dirigentes han ido acumulando en suelo marroquí. El presentador concluyó advirtiendo de que, mientras continúe la actual dinámica en la Moncloa, "Ceuta seguirá entregada" y España nunca tendrá "garantizadas sus fronteras".