La UCO pide a Pedraz que bloquee 70 millones en cuentas portuguesas de Aldama y su socio en la trama hidrocarburos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de la trama de hidrocarburos en torno a la empresa Villafuel, Santiago Pedraz, que bloquee las cuentas con las que la trama habría buscado blanquear capitales en Portugal. La UCO cifra en casi 70 millones de euros el capital dirigido desde España a dichas cuentas en el marco de la trama.

El juez Pedraz se encuentra investigando un fraude de hidrocarburos presuntamente liderado por el empresario condenado por el caso Koldo, Víctor de Aldama, y su socio Claudio Rivas. La trama habría conseguido la licencia para Villafuel —con varios intentos de soborno previos— con el objetivo de comprar los hidrocarburos y venderlos sin declarar el IVA, entre otras presuntas prácticas ilícitas. Según los documentos que obran en la causa, el fraude total de hidrocarburos habría defraudado una cantidad cercana a los 200 millones de euros.

En un oficio de la Unidad de la Benemérita al que ha tenido acceso Libertad Digital, la policía judicial informa al juez de que la trama habría conseguido "transferir y ocultar 68.656.852 euros de procedencia delictiva" desde cuentas españolas hasta cuentas a nombre de empresas que Víctor de Aldama y Claudio Rivas tienen en el país vecino. Esas cuentas ascenderían a un total de 78 millones de euros, por lo que habrían multiplicado su negocio por siete durante la comisión de los presuntos delitos.

"Inicialmente, el desarrollo de la investigación permitió identificar sociedades y cuentas bancarias establecidas en Portugal, como receptoras de fondos procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude, como punto intermedio o final, de canal de blanqueo que permitió, a los miembros directivos de la organización criminal, transferir y ocultar 68.656.852,60 euros de procedencia delictiva, hasta cuentas contratadas en Portugal", desgrana el documento.

La UCO considera necesario bloquear los fondos, divididos en varias empresas de Aldama y su socio en las empresas Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada o Cuboflamejante. La primera de ellas habría recibido 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 euros desde Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 de Casmar Hidrocarburos. Todas ellas formarían parte del complejo entramado societario del que habrían hecho uso para blanquear capitales en el extranjero.

Respecto a Víctor de Aldama, señalan a cuentas pertenecientes a dos sociedades que mantiene en Portugal. Por su parte, Rivas tendría a su disposición la compañía EF Iber Combustiveis, receptora de fondos por valor de 111.000 euros de la propia Villafuel y de más de 3 millones de euros desde Srill Growing. Los investigadores señalan a esta última empresa como la "matriz" del entramado.

La UCO señala que el total de las cuentas pertenecientes a Villafuel habrían desviado 36.321.675 de euros hacia cuentas portuguesas; mientras que informa de que las autoridades portuguesas han detectado la entrada de más de 50 millones de euros. Por lo tanto, los investigadores españoles cuentan con no haber podido investigar el origen de 14 millones. Los movimientos eran diversos llegando a pasar por la adquisición de criptomonedas que habrían acabado en países como China.

Rivas, dispuesto a declarar

En otro documento entregado por la defensa de Claudio Rivas al magistrado instructor y al que ha tenido acceso Libertad Digital, el empresario se muestra favorable a pedir una nueva declaración voluntaria; lo que podría atisbar un cambio en su estrategia de defensa, que podría virar hacia la colaboración con la Justicia.

"Esta parte tiene previsto solicitar en breve, al amparo del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la declaración de su representado en calidad de investigado. El artículo 118.1.b) de la misma ley le reconoce el derecho 'a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa', por lo que interesa que el acceso a dichas grabaciones se produzca con carácter previo", explicaba el documento.