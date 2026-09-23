Moncloa usa el colapso de la red consular para evitar que el Supremo suspenda el voto de la Ley de Nietos

Un informe de la Abogacía del Estado ha dejado al descubierto el auténtico colapso que atraviesa la red consular española tras la aplicación de la Disposición Adicional 8.ª de la Ley de Memoria Democrática, la popularmente conocida como 'Ley de Nietos'. Según los propios datos contenidos en el recurso del Ejecutivo ante el Tribunal Supremo, tan solo 16 oficinas consulares concentran 142.739 inscripciones de las 168.896 tramitadas en total, lo que supone un demoledor 84,5% del conjunto global.

Los servicios jurídicos exponen que en 137 de las 172 oficinas consulares se han practicado menos de 500 inscripciones y estiman una media de 20 minutos para analizar cada expediente, por lo que, "salvo circunstancias excepcionales, podrían cumplir con el requerimiento" de la Junta Electoral Central (JEC) "antes de finalizar el año en curso".

Resulta "materialmente imposible" revisar y certificar los expedientes

El atasco se focaliza con especial intensidad en las delegaciones de Hispanoamérica. Sedes como La Habana (Cuba), Buenos Aires, Rosario y Mendoza (Argentina), Caracas (Venezuela) o Ciudad de México se encuentran completamente desbordadas. En su escrito, los servicios jurídicos del Estado admiten abiertamente que resulta "materialmente imposible" revisar y certificar individualmente tal volumen de expedientes en un plazo razonable debido a carencias de personal y a "difíciles circunstancias estructurales y coyunturales" como los cortes de luz, la falta de combustible o desastres naturales en los países de origen.

Este colapso ha servido de argumento al Ejecutivo para recurrir la decisión del Tribunal Supremo, que recientemente decretó la suspensión cautelar del voto y de las nuevas altas censales para aquellos nacionalizados por esta vía que no acrediten documentalmente la condición de exiliados o represaliados de sus ascendientes. Desde La Moncloa intentan paralizar la medida cautelar alegando que el impacto de este colectivo en el censo no altera el resultado "por pura matemática" y advierten de que, dado que el censo para las autonómicas de mayo de 2027 se cierra el 1 de enero de ese mismo año, revisar a tiempo los más de 140.000 expedientes de esos 16 consulados "no parece factible".

Ante este escenario de descontrol, el Gobierno llega a sostener que mantener la paralización fijada por el Supremo implicaría "cercenar el derecho de sufragio" a nacionales a los que no se les ha imputado ilegalidad alguna, mientras desde diversos municipios y ejecutivos regionales se insiste en que no se puede validar un censo distorsionado y falto de rigor que vulnera las reglas de la transparencia democrática.