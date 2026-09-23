Profanan una iglesia de Lugo, esparcen las hostias consagradas por la plaza del pueblo y roban el copón de plata

Unos desconocidos profanaron el pasado sábado a mediodía la iglesia parroquial del Sagrado Corazón de María de Guitiriz, en Lugo, después de acceder al templo y forzar el sagrario para extraer el copón que se encontraba en su interior.

Según informó la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, los autores arrancaron el sagrario de su lugar y forzaron su cerradura para acceder al receptáculo. Posteriormente, sacaron el copón y las hostias consagradas quedaron esparcidas por la plaza del pueblo. El recipiente, de plata, fue sustraído posteriormente.

La Diócesis condena los hechos

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol calificó lo ocurrido como un "acto gravísimo" y una afrenta directa a la Eucaristía, que considera el centro de la fe y de la vida de la Iglesia.

La institución, encabezada por el obispo Fernando García Cadiñanos, expresó su "más enérgica condena" ante una profanación que, según señala, "hiere profundamente los sentimientos religiosos de los católicos y de toda la comunidad parroquial de Guitiriz".

La Diócesis considera que los hechos vulneran directamente el derecho a la libertad religiosa y recuerda que, según la doctrina católica, la profanación de las hostias consagradas constituye una grave ofensa contra el Señor en el Santísimo Sacramento y afecta a la fe del pueblo de Dios.

El incidente fue comunicado a las autoridades competentes, que han iniciado una investigación para identificar a los autores de la profanación y del robo del copón.

Misa de reparación el 29 de septiembre

Como respuesta pastoral, el obispo diocesano ha convocado a la comunidad cristiana de Guitiriz a participar en actos de oración y reparación por lo ocurrido. La invitación está abierta también a cualquier otra persona que quiera sumarse.

El próximo martes 29 de septiembre, a las 20:00 horas, se celebrará una misa de reparación en la iglesia del Corazón de María. El acto contará con la presencia del obispo Fernando García Cadiñanos.