RTVE convierte a Maricarmen en "la noticia de la jornada"

RTVE ha lanzado un enorme despliegue en torno a Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada este miércoles de la casa de renta antigua en la que vivía en el barrio de Retiro. Ha habido múltiples conexiones en directo desde el Matinal, La Hora de la 1 que presenta Silvia Intxaurrondo y el canal 24 Horas, que no ha dudado en calificar el desalojo como "la noticia del día". En directo, el canal 24 Horas ha emitido también las exaltadas palabras de la portavoz del Sindicato de Inquilinas a las puertas del edificio: "Responsabilizamos a Ayuso, la presidenta de esta Comunidad", gritó la activista entre gritos de "el ático de Ayuso lo vamos a ocupar". "El ático es para Maricarmen", decía Del Río, que después ha cargado contra el Gobierno central, momento en que la imagen ha vuelto al plató.

La cadena también ha dado un gran espacio a los múltiples comentarios políticos lanzados sobre el desalojo en el Congreso de los Diputados, donde hoy se celebraba la sesión de control con nuevos ataques al Gobierno por Ceuta y un sonado incidente con Francina Armengol y Ana Vázquez como protagonistas. En el hemiciclo, el Gobierno no ha dudado en utilizar a Maricarmen contra el PP: así lo ha hecho Félix Bolaños, que en respuesta a Vox ha dicho que "ustedes están con los especuladores desalmados y nosotros con Maricarmen". También se ha quejado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de que "se ha rechazado en el Congreso una medida antidesahucios que podría haber resuelto este tipo de problemas".

Fuera, en los pasillos, el PSOE y parte de la izquierda ha intentado poner el foco en el PP e Isabel Díaz Ayuso: Patxi López ha señalado que "fallan las organizaciones políticas que hacen congresos con fondos buitre" y ha asegurado que hemos dado soluciones "que han sido desatendidas por Comunidades y Ayuntamientos".

Pero también se han escuchado ataques al Gobierno central: "La vivienda arrasará a este Gobierno", ha dicho Gabriel Rufián mientras Alberto Ibáñez decía que el Gobierno "tiene el BOE en sus manos". El ministro de Sumar Ernest Urtasun ha lanzado balones fuera al decir que "queremos denunciar a los fondos buitre y los partidos que les ponen alfombra roja para que vengan a desahuciar".