Todo lo que debes saber sobre el espray de pimienta en España: legalidad, multas y dónde comprarlo

El incidente acontecido este miércoles en el Congreso de los Diputados ha situado al gas pimienta en el centro de la polémica política y ciudadana. Durante la sesión de control al Gobierno, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, expulsó del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez tras exhibir esta última un pequeño bote de este producto para denunciar la inseguridad en Ceuta, calificándolo la Presidencia como el porte de un "arma".

Pocos minutos después, varias zonas y baños del edificio adyacente tuvieron que ser desalojados y acordonados por las fuerzas de seguridad al detectarse la descarga de un aerosol de estas características que afectó a una visitante, reabriendo así el debate sobre qué es exactamente este compuesto, su consideración legal y en qué casos está permitido llevarlo encima en España.

¿Es legal llevar un espray de pimienta en España?

Sí, en España es completamente legal que los ciudadanos mayores de edad porten un aerosol de defensa personal, siempre y cuando esté oficialmente homologado por el Ministerio de Sanidad y catalogado ante la Dirección General de la Policía, de acuerdo con el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, Art. 5.1.i).

Los envases autorizados incluyen de forma visible en su etiqueta un número de registro expedido por la Dirección General de Salud Pública. Para adquirirlo no se exige ningún permiso especial de armas; únicamente se requiere ser mayor de 18 años y presentar el DNI, NIE o pasaporte en el momento de la compra.

¿Dónde se debe comprar y cuánto cuesta?

La adquisición de este producto debe realizarse exclusivamente en armerías autorizadas, ya sea en sus establecimientos físicos o en sus tiendas en línea oficiales. Comprar aerosoles en plataformas de comercio electrónico internacionales o sitios web no especializados implica un alto riesgo de adquirir modelos no homologados, los cuales son ilegales en España.

Se comercializan en envases discretos de bolsillo (de entre 22 ml y 50 ml) en formatos de disparo en neblina, chorro o gel balístico. Las armerías ofrecen marcas de grado profesional (utilizadas habitualmente por la Policía Nacional y la Guardia Civil). El precio medio de un espray homologado oscila entre los 14 € y los 30 €.

¿Qué efectos provoca y cuánto duran sus consecuencias?

El gas de pimienta está elaborado a base de oleoresin capsicum (OC), un extracto natural derivado de los pimientos picantes. Se trata de un agente defensivo no letal diseñado para incapacitar de inmediato a un agresor sin causar secuelas permanentes.

Al rociarse sobre el rostro, actúa al instante provocando el cierre involuntario de los ojos, ceguera temporal, inflamación de las vías respiratorias superiores y sensación de ardor agudo en la piel.

Sus efectos se extienden durante aproximadamente 30 a 45 minutos, tiempo suficiente para reaccionar, escapar de la situación de riesgo y solicitar ayuda a las autoridades.

Multas de hasta 30.000 euros

Llevar o utilizar un espray fuera de las condiciones normativas conlleva severas consecuencias administrativas y penales contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015):

Se considera una infracción grave portar un espray no homologado; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incautarán el dispositivo y sancionarán al portador con multas que van desde los 601 € hasta los 30.000 €.

Aunque el espray sea legal, exhibirlo o aplicarlo de forma injustificada en espacios públicos o eventos multitudinarios (como zonas de ocio nocturno o manifestaciones) supondrá sanciones administrativas o la imputación de un delito de lesiones.

¿Qué otros objetos de autodefensa son legales en España?

El marco legal español sobre herramientas de protección personal es muy restrictivo. Las únicas opciones de venta libre permitidas para la ciudadanía son los esprays de defensa personal homologados por el Ministerio de Sanidad y las alarmas personales acústicas que emiten un pitido disuasorio de alto decibelio.

Por el contrario, quedan estrictamente prohibidos para uso civil dispositivos como las defensas eléctricas (tasers), las porras extensibles, los puños americanos (puños de acero), los nunchakus, los esprays no aprobados y cualquier arma blanca de porte oculto.

El listado oficial de aerosoles autorizados se encuentra disponible para consulta pública en el portal del Ministerio de Sanidad - Defensa Personal.