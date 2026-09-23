Zapatero asegura al juez Calama que las joyas fueron un "obsequio" del rey de Arabia Saudí cuando era presidente

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que asegura que las joyas encontradas en su despacho fueron un regalo que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007, cuando era jefe del Ejecutivo.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El titular del Juzgado de Instrucción Central Número 4 ha acordado este lunes un nuevo informe gemológico sobre las joyas encontradas en el despacho del exlíder socialista para ampliar la información ya existente. Además, ofrecía al exlíder del PSOE un plazo de tres días para aportar la documentación que prometió dar en "siete o diez días" hace tres meses. Ahora, Zapatero ha remitido este escrito al juez, si bien no ofrece documentación que pruebe que se trata de un "obsequio".

En el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, Zapatero reclama a Calama que exija a la Monarquía de Arabia Saudí colaboración para ofrecer los documentos que prueben su teoría. El expresidente "quiere explicar la procedencia de la colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional y diferenciados esencialmente por las gemas que los componían —rubíes, esmeraldas y zafiros—, pues es la parte más valiosa de las piezas a las que más valor tiene del total".

Así, asegura que "esta colección procede del obsequio realizado como atención personal por su alteza real saudí el custodio de las dos sagradas mezquitas, su majestad el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, a D. José Luis Rodríguez Zapatero y se entregó en Madrid en su vivienda familiar ubicada en el llamado Palacio de la Moncloa, con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí los días 18 y 19 de junio de 2007".

Según el escrito, Zapatero aceptó el regalo "por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto hacia la Monarquía saudí". "Por eso, las piezas a las que hacemos referencia, se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno y sin conciencia de su valor material", asevera.

En concreto, las joyas que habrían sido "obsequiadas" sin objetivos de influenciar en la administración pública son un juego de rubíes de cuatro piezas en oro blanco de 18 quilates con rubíes y diamantes talla brillante; un juego de esmeraldas integrado por cuatro piezas realizadas en oro blanco, con esmeraldas de origen de Zambia y diamantes talla brillante; y un juego de zafiros, integrado igualmente por cuatro piezas realizadas en oro blanco de 18 quilates con zafiros y diamantes talla brillante.

Niega que valgan 1,3 millones

La defensa de Zapatero liderada por el procesalista Víctor Moreno Catena también asegura en el escrito que niega la valoración primigenia que realizó la joyería Ansorena, que atribuyó a las piezas encontradas en el despacho de Ferraz un valor de 1,3 millones de euros.

"Debe precisarse que esta parte no acepta ni hace propia la valoración realizada por Ansorena, cuyo importe es indudablemente muy superior al valor real de las piezas, el propio informe define expresamente el valor que atribuye a las joyas como valor de mercado de reposición correspondiente al valor de una joya en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos, y explica que se trata de una valoración habitualmente empleada para su inclusión en pólizas de seguro. En consecuencia, la estimación ofrecida por la casa Ansorena no determina ni permite establecer cuál era el valor de las piezas 19 años antes, en junio de 2007", recalca el escrito.

La carta a Arabia Saudí

Asimismo, la defensa de Zapatero asegura haberse puesto en contacto con la Monarquía saudí con el objetivo de pedir la documentación correspondiente a las joyas. Zapatero asegura que remitió dicha misiva antes de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. En esta recuerda el supuesto regalo del rey de Arabia Saudí y pedía que le otorgara una declaración en la que reconocía haber entregado el regalo.

"Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido, ruego a esa Corte confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuno", sentencia. En agosto, según el escrito, Zapatero habría enviado una segunda carta en la que advertía que pediría colaboración judicial si es que la Monarquía saudí no se prestaba a ofrecer la información pertinente. Algo que ahora hace oficialmente al juez Calama.