Zarrías niega el soborno del PSOE a Carmen Pano y ataca a Anticorrupción por "construir una causa artificiosa"

El histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que rechaza cualquier tipo de soborno por parte del PSOE a la empresaria Carmen Pano para que cambiase su declaración. Este asegura que la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón está "construyendo una causa artificiosa".

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

Zarrías se encuentra imputado por haber servido como supuesta vía de financiación en el caso de las cloacas del PSOE a las presuntas prácticas ilícitas de Leire Díez y Santos Cerdán. Una de ellas sería el intento de soborno que las cloacas habrían realizado mediante la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a la empresaria Carmen Pano para que se retractara y negara haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del partido, ubicada en la madrileña calle de Ferraz. Zarrías reconoció haber pagado 16.000 euros a Leire Díez por unos trabajos que no aportaron nada nuevo.

En el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, Zarrías se adhiere al planteamiento de Leticia de la Hoz y arremete duramente contra la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusa de haber construido una causa "artificiosa" contra el PSOE. "Hemos de lamentar que, día a día, se esté construyendo una causa artificiosa, articulada sobre una fantasmal e inexistente organización criminal de la que formaría parte mi mandante y en la que no existirían ni jerarquías ni estructura ni instrucciones", explica el escrito.

De esta manera, Zarrías asegura no conocer a Leticia de la Hoz y critica abiertamente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía: "La representación de la encausada —la letrada de Koldo— pide la práctica de una serie de pruebas, útiles y pertinentes, que demostrarían que esta tesis de la Fiscalía Anticorrupción ni es correcta ni se sostiene de ninguna de las maneras; y, en respuesta a esta iniciativa, la Fiscalía Anticorrupción se opone a que el Tribunal practique las diligencias que pueden desarbolar su discurso. Una vez más, el Tribunal de instancia ha denegado las diligencias, conforme lo solicitado por la Fiscalía".

Cabe recordar que la Fiscalía se oponía a esas diligencias porque iban destinadas a descubrir la veracidad de la declaración de Pano al respecto de la entrega del dinero. Anticorrupción defendía que estas diligencias eran exceder la causa, ya que lo que se está investigando en el caso de las cloacas del PSOE es si se realizó el ofrecimiento por cambiar la declaración y no era relevante si la misma era cierta o incierta.

De hecho, directamente acusa a Anticorrupción de "la manipulación de los presupuestos en su planteamiento". "Cosa que, por desgracia, no es la primera vez que sucede", apostilla el escrito en un claro ataque a la Fiscalía. De hecho, le achaca que mantiene la versión de la empresaria imputada en el caso hidrocarburos "sin ni una prueba" y recuerda que Víctor de Aldama desmintió a Pano en sede judicial, algo que Zarrías apunta como relevante ya que Pano asegura que los 90.000 euros entregados al PSOE provenían de Aldama y sus socios.