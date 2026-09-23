Zarrías niega el soborno del PSOE a Carmen Pano y ataca a Anticorrupción por "construir una causa artificiosa"

El histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que rechaza cualquier tipo de soborno por parte del PSOE a la empresaria Carmen Pano para que cambiase su declaración. Este asegura que la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón está "construyendo una causa artificiosa".
Zarrías se encuentra imputado por haber servido como supuesta vía de financiación en el caso de las cloacas del PSOE a las presuntas prácticas ilícitas de Leire Díez y Santos Cerdán. Una de ellas sería el intento de soborno que las cloacas habrían realizado mediante la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a la empresaria Carmen Pano para que se retractara y negara haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del partido, ubicada en la madrileña calle de Ferraz. Zarrías reconoció haber pagado 16.000 euros a Leire Díez por unos trabajos que no aportaron nada nuevo.
En el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, Zarrías se adhiere al planteamiento de Leticia de la Hoz y arremete duramente contra la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusa de haber construido una causa "artificiosa" contra el PSOE. "Hemos de lamentar que, día a día, se esté construyendo una causa artificiosa, articulada sobre una fantasmal e inexistente organización criminal de la que formaría parte mi mandante y en la que no existirían ni jerarquías ni estructura ni instrucciones", explica el escrito.
De esta manera, Zarrías asegura no conocer a Leticia de la Hoz y critica abiertamente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía: "La representación de la encausada —la letrada de Koldo— pide la práctica de una serie de pruebas, útiles y pertinentes, que demostrarían que esta tesis de la Fiscalía Anticorrupción ni es correcta ni se sostiene de ninguna de las maneras; y, en respuesta a esta iniciativa, la Fiscalía Anticorrupción se opone a que el Tribunal practique las diligencias que pueden desarbolar su discurso. Una vez más, el Tribunal de instancia ha denegado las diligencias, conforme lo solicitado por la Fiscalía".
Cabe recordar que la Fiscalía se oponía a esas diligencias porque iban destinadas a descubrir la veracidad de la declaración de Pano al respecto de la entrega del dinero. Anticorrupción defendía que estas diligencias eran exceder la causa, ya que lo que se está investigando en el caso de las cloacas del PSOE es si se realizó el ofrecimiento por cambiar la declaración y no era relevante si la misma era cierta o incierta.
De hecho, directamente acusa a Anticorrupción de "la manipulación de los presupuestos en su planteamiento". "Cosa que, por desgracia, no es la primera vez que sucede", apostilla el escrito en un claro ataque a la Fiscalía. De hecho, le achaca que mantiene la versión de la empresaria imputada en el caso hidrocarburos "sin ni una prueba" y recuerda que Víctor de Aldama desmintió a Pano en sede judicial, algo que Zarrías apunta como relevante ya que Pano asegura que los 90.000 euros entregados al PSOE provenían de Aldama y sus socios.