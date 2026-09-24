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España

Albares presume de la "plena colaboración" de Marruecos para devolver inmigrantes

El jefe de la diplomacia española acepta nuevas promesas de Rabat sobre las aduanas de Ceuta y Melilla sin acordar plazos concretos de apertura.

LD/Agencias
El jefe de la diplomacia española acepta nuevas promesas de Rabat sobre las aduanas de Ceuta y Melilla sin acordar plazos concretos de apertura.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares se dirige a los medios de comunicación. | EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recibido garantías de "plena colaboración" en Ceuta de su homólogo marroquí, Naser Burita, durante la reunión que han mantenido este jueves en la sede de Naciones Unidas de Nueva York.

El ministro Albares ha reiterado que quiere mantener una buena relación con Marruecos basada en "el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022", han explicado fuentes de su Ministerio.

Durante la reunión, los ministros de Exteriores de España y Marruecos han abordado la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional y Marruecos ha reiterado su plena colaboración, según las fuentes.

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