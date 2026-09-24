Denuncian la hipocresía del Gobierno con la Ley de Nietos: "El interés general es un censo electoral objetivo"

El partido Iustitia Europa ha presentado un escrito de oposición al recurso de la Abogacía del Estado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que destaca la hipocresía del Gobierno, que aludía al interés general para mantener el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos.

La ley de nietos fue impulsada en el año 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, lo que ahora ha generado hasta dos denuncias interpuestas ante la Junta Electoral Central (JEC) por estar supuestamente manipulando el censo electoral por medio del voto CERA; es decir, el voto extranjero. La ley permitirá votar a nietos de españoles que no hayan pisado España. La mayoría de estas personas residen en países como México, Cuba o Argentina. El partido ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo para paralizar de forma urgente las altas en el CERA. El Supremo ya admitió a trámite otro recurso del partido Iustitia Europa, por el que citó a la Junta Electoral Central a una comparecencia fechada en el lunes 7 de septiembre.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el partido destaca que el verdadero interés general es el de que el censo electoral se realice con criterios objetivos después de que la Abogacía del Estado aludiese a este principio para intentar tumbar la medida cautelar impuesta por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo.

"Existe un interés general en que la formación del censo electoral se realice conforme a criterios objetivos, homogéneos, verificables y suficientemente motivados, así como en que las instituciones puedan acreditar posteriormente la regularidad de cada incorporación", explica Iustitia Europa, que presentó la primera denuncia para paralizar el voto de aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad mediante la Ley de Nietos.

Así, recalca que "la protección del derecho de sufragio exige preservar tanto el derecho de quienes reúnen los requisitos legales para votar como la integridad del censo en el que ese derecho se ejerce", por lo que no tendría sentido la adopción de medidas que aprobaran el voto de personas cuya nacionalidad está en entredicho por no conocerse la trazabilidad genealógica que les ha permitido conseguirla. "Se pretende asegurar que la inscripción electoral responda a criterios legalmente verificables y que cualquier decisión individual pueda ser revisada con las garantías correspondientes".

Asimismo, defiende que la paralización del derecho al voto hasta que se resuelva el fondo de la cuestión "ocasiona una afección menor y temporal que la producción de efectos electorales sobre una realidad censal cuya trazabilidad no se encuentra plenamente asegurada". "La medida preserva el equilibrio entre los derechos de los electores y el interés general en la regularidad del proceso electoral", sentencia frente al recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en representación del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Oficina del Censo Electoral y el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños.