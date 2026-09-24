El caso Maricarmen se vuelve en contra de Évole

Jordi Évole se burlaba este miércoles de la situación que viven miles de ceutíes y llegaba a compararla con el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha tenido que abandonar la vivienda de Madrid en la que llevaba alrededor de 71 años. Sin embargo, este jueves, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano ha respondido al periodista en X para reprocharle que no haya dedicado ningún mensaje a otros casos de desahucio que se dan, por ejemplo, en comunidades como Cataluña.

"Hace 3 días una persona en Hospitalet se suicidó tras ser desahuciada. En la CCAA que lidera los desahucios este año. Pero ni el desahucio ni su muerte merecieron un tuit suyo. A Ud. Maricarmen le importa un carajo. Salvo para bromitas", ha escrito Serrano en respuesta a la publicación de Évole.

Y es que este pasado lunes, varias entidades de Hospitalet de Llobregat denunciaban que una vecina de 54 años del barrio de Santa Eulalia se suicidó el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de ser desahuciada de su vivienda.

Las organizaciones sociales que han dado a conocer el caso han denunciado una situación de "abandono institucional" y han reclamado una investigación para determinar si hubo una "cadena de omisiones" antes de la muerte de la mujer.

Hace 3 días una persona en Hospitalet se suicidó ser desahuciada. En la CCAA que lidera los desahucios este año. Pero ni el desahucio ni su muerte mereció un tuit suyo. A Ud MariCarmen le importa un carajo. Salvo para bromitas https://t.co/5TwoV2i6fO — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) September 24, 2026

El secretario general del PP ha rescatado precisamente ese caso para responder al periodista, que había recurrido a la ironía para referirse a la campaña 'Todos somos Maricarmen' en apoyo a la mujer de 87 años. "La Asociación Valenciana de Empresarios estampando camisetas con el lema 'Todos somos Maricarmen'. Para que los futbolistas la luzcan en los próximos partidos", publicaba Évole en X.

El desafortunado comentario de Évole aludía a la iniciativa 'Todos somos caballas', promovida precisamente por la Asociación Valenciana de Empresarios para mostrar su solidaridad y compromiso con Ceuta. La campaña se hizo viral después de que varios equipos de fútbol españoles lucieran el lema en sus camisetas antes de sus partidos, entre ellos jugadores del Elche y del Real Madrid.

"¿Te estás riendo de la gente de Ceuta? ¿De su situación? ¿Te parece gracioso?", "¡Vaya comparación! Y mira que me encantan tus entrevistas, pero no frivolices ni con Ceuta ni con el problema de la vivienda", le contestaban a Évole varios usuarios de X.