El chat de la cloaca del PSOE: "Lo fundamental es neutralizar-paralizar lo que tienen montado contra Pedro Sánchez"

Libertad Digital publica en exclusiva el chat secreto en el que las cloacas del PSOE afirman que su objetivo principal es "neutralizar-paralizar" las investigaciones judiciales que afectan al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instruye esta macrocausa de corrupción en la que se investiga una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

El grupo de WhatsApp creado por la cloaca del PSOE, al que ha tenido acceso LD, fue creado en agosto de 2024, solo unos meses después de que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, iniciara su investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de que la juez Beatriz Biedma hiciera lo propio con el hermano de Sánchez. Dicho chat estaba integrado por la fontanera del PSOE Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset o el exjuez y actual letrado Luis José Sáenz de Tejada.

El 27 de agosto de 2024, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada escribe en el chat secreto de las cloacas del PSOE: "Creo que lo fundamental a inmediato plazo es neutralizar-paralizar lo que tienen montado contra Pedro Sánchez para evitar que pudieran con ello quitarlo, ya que si retoman será imposible visto lo que han hecho estos 10 años. Una vez neutralizado desarrollar las estrategias, que es lo que creo debíamos sentar el lunes sin perjuicio de empezar de inmediato con lo más urgente".

"Sí, Javier (Pérez Dolset), pero esa ingente documentación contra tal variedad de personas es difícil trasladarla de manera instantánea. Y además de la documentación es esencial cerrar perfectamente las acciones y denuncias sabiendo cómo las neutralizan", añade.

Leire Díez escribe unas horas más tarde: "Buenas tardes. Perdonad que estaba conduciendo y luego al teléfono mucho rato. Luis (Sáenz de Tejada), ya tenemos una estrategia. Llevamos meses trabajando en ella. Hubiera sido un poco bisoño por nuestra parte ponernos a trabajar a este nivel sin saber qué queremos hacer y con qué vamos a contar para ello".

"Y la estrategia va mucho más allá de acciones en medios y demás. De verdad que está todo perfectamente coordinado, pero para afinar más la estrategia necesito ver qué pruebas tengo. Eso es fundamental. Porque las acciones, denuncias y demás van a ir en función de eso, sin perjuicio de todo lo que ya tenemos entre manos y la información que nos llega por otros lados", afirma la fontanera del PSOE.

A continuación, Leire Díez detalla su plan: "Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto:

- El presidente, porque sin eso no hay nada más y porque es tan obscenamente injusto que es de ley hacerlo. - Las víctimas que tienen causas pendientes. Causas pendientes e injustas. En este grupo hay dos. - La limpieza de esta corrupción. No vamos a poder resolver todo el lunes, pero traed lo que podáis dentro del orden que hablamos por teléfono el otro día. Hablaremos de la estrategia y de los medios, pero vamos a ir avanzando con documentación".

Sáenz de Tejada contesta al día siguiente: "Perfecto. Disculpad pero al yo no conocer nada, y después de los 11 años de trituras (torturas) que llevo padeciendo y luchando contra ellos (conociendo muy bien lo que tienen montado y de lo que son capaces) quería transmitiros que era necesario algo más que tirar unas noticias o formular denuncias y dejarlas a su aire.

"Supongo que el lunes comentaremos. Pero si se puede aplicar la ley podremos poner en duda sectores del TC, CGPJ, sala 2 y 3 del TS, y por supuesto juzgados menores como Badajoz", concluye el abogado expulsado de la Carrera Judicial tras ser condenado por un delito de violencia de género contra su exmujer.

"Atacar a gente en las más altas instituciones"

Tal y como desveló este diario, las cloacas del PSOE de Pedro Sánchez conspiraron contra las más altas instituciones del Estado. En el chat secreto de la cloaca socialista, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada escribió: "Buenos días. Disculpad. Creo que lo fundamental es establecer una estrategia a inmediato, corto, medio y largo plazo, así como un relato, que claramente es mostrar la rama judicial de la policía patriótica que montaron".

"Igual de fundamental es saber los elementos e instituciones para desarrollar la misma. Estamos hablando de atacar a gente metida en las más altas instituciones (Consejo, Supremo, Constitucional, Fiscalía) y es importante saber la disponibilidad de quienes tienen que ser el brazo ejecutor de que se aplique la ley", añadió.

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