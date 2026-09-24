Los bomberos descubren un refugio de inmigrantes en túneles militares subterráneos de Ceuta

Los bomberos de Ceuta han descubierto un asentamiento utilizado por numerosos inmigrantes en el interior de una antigua red de galerías militares subterráneas que conecta la zona de la playa del Sarchal con los terrenos donde actualmente se encuentra el Campus Universitario de la Universidad de Granada (UGR).

El hallazgo se ha producido este jueves de forma fortuita, cuando efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) han acudido a estos túneles, actualmente en desuso y con sus accesos tapiados desde hace años, tras recibir un aviso por un incendio en su interior.

Según fuentes del servicio, los ocupantes han accedido a las galerías después de romper uno de los muros que sellaban la entrada. Cuando los bomberos llegaron al lugar no encontraron a ninguna persona en el interior, aunque sí numerosos indicios de que el espacio había sido utilizado como refugio durante un largo periodo.

De hecho, el escenario encontrado bajo tierra evidenciaba una ocupación continuada porque, en distintos puntos de las galerías, han aparecido colchones, mantas, ollas, restos de comida, prendas de ropa y otros enseres. También se han localizado grandes cantidades de basura, envases, botellas y colchones quemados como consecuencia del asentamiento clandestino.

Los bomberos han tenido que trabajar en un entorno especialmente complicado debido a la acumulación de residuos y objetos en el interior de los túneles. Sorprende que entre los restos localizados también hubiera balsas hinchables, una tabla de surf, aletas y otros elementos relacionados con desplazamientos por vía marítima.

El origen del fuego parece estar relacionado con un pequeño hornillo o sistema improvisado utilizado para cocinar dentro de las galerías. Las llamas afectaron a parte de los materiales acumulados y generaron una importante cantidad de humo. No se han producido daños personales, ya que los ocupantes habían abandonado el lugar antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Un asentamiento oculto bajo tierra

Las instalaciones forman parte de antiguas infraestructuras militares de Ceuta vinculadas al antiguo acuartelamiento de Regulares. Las galerías discurren por el entorno del monte Hacho y conectan diferentes puntos de la ciudad.

Frente a algunas informaciones y rumores surgidos tras el hallazgo, fuentes de los servicios de emergencia han descartado que estos túneles comuniquen con Marruecos. Las galerías se encuentran dentro del territorio de Ceuta y no constituyen un paso subterráneo hacia el país vecino.

Tampoco se ha confirmado la presencia de munición ni de material militar almacenado en el interior. Además, los efectivos que han participado en la intervención señalan que su actuación se limitó a extinguir el incendio y comprobar las condiciones de las galerías y los indicios de ocupación.

El descubrimiento ha dado a conocer un asentamiento que había permanecido oculto durante semanas. Tanto que algunas fuentes apuntan a que podrían haber pasado por estas instalaciones varias decenas de migrantes, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente. La Policía Local habría intervenido posteriormente en la zona para comprobar la situación y actuar sobre el asentamiento.

El hallazgo se produce además en un contexto marcado por la presencia de inmigrantes en diferentes puntos de Ceuta y por la búsqueda de espacios donde refugiarse. La aparición de colchones, utensilios para cocinar, ropa, restos de comida y otros objetos permite constatar que las galerías no fueron utilizadas únicamente como lugar de paso, sino también como espacio de permanencia.

Los rumores entre vecinos sobre la utilización de antiguos túneles y zonas ocultas de la ciudad como refugio habían aumentado durante las últimas semanas. Sin embargo, las autoridades no han encontrado evidencias que permitan afirmar que estas galerías hayan servido como vía de entrada desde Marruecos.

Lo que sí ha quedado al descubierto tras el incendio es la existencia de un asentamiento clandestino en unas instalaciones militares abandonadas, un espacio subterráneo que llevaba años cerrado y que ahora vuelve a quedar bajo la atención de los servicios municipales tras la intervención de los bomberos.