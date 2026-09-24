Interior muestra a policías y guardias civiles la primera propuesta con cifras para aumentar sus jubilaciones

La Secretaría de Estado de Seguridad (SES) del Ministerio del Interior sigue negociando con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil un aumento en las futuras jubilaciones de los agentes que se encuentran en activo. Se trata de recortar la brecha que hay entre lo que reciben mensualmente los efectivos de los cuerpos estatales y los agentes de las policías autonómicas. Esta semana se ha empezado a discutir de cifras.

Uno de los principales problemas reside en el desfase entre las retribuciones en activo y la base reguladora fijada para el retiro. Entre los años 2015 y 2025, el sueldo medio del Grupo C1 –la gran mayoría de los agentes– se incrementó en un 50,67 por ciento debido al acuerdo de equiparación salarial. Pero el haber regulador de clases pasivas solo creció un 27,46 por ciento en dicho periodo, generando una importante brecha perjudicial para los recién jubilados.

Para solventar esta anomalía, la propuesta técnica de Interior contempla indexar de forma directa la pensión al crecimiento acumulado del salario. Tomando como referencia la base de 24.332,96 euros del año 2015, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska prevé sumar la subida salarial real del 50,67 por ciento, la revalorización del 2,7 por ciento prevista para 2026 y la posterior actualización del IPC prevista de cara al año 2027.

Gracias a esta nueva arquitectura de cálculo, la prestación bruta para la escala básica del Grupo C1 se situaría cerca de los 39.000 euros anuales en 2027. Por su parte, los funcionarios encuadrados en el Grupo A2 lograrían alcanzar el límite máximo de jubilación permitido por el sistema público. La medida afectará de manera directa tanto a los cotizantes adscritos a Clases Pasivas como al personal encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social.

No obstante, esta actualización de la base reguladora acarreará una contrapartida económica inmediata. Al incrementarse el haber regulador, la cuota obligatoria de Derechos Pasivos —fijada en el 3,86 por ciento— y la aportación a las mutualidades Muface y Mufegual subirán automáticamente. Esto se traducirá en retenciones mensuales adicionales en la nómina de 22,06 euros para el Grupo A1, 30,17 euros para el A2 y 24,94 euros para el C1.

Asimismo, la propuesta de Interior contempla extender al personal del Régimen General el mecanismo de jubilación anticipada que ya aplica la Policía Local desde 2018. Mediante un coeficiente reductor del 0,20 por cada año cotizado, los agentes de la Policía y la Guardia Civil podrán adelantar su retiro cinco años con carácter general, o hasta seis años si acreditan 37 años de servicio efectivo al Estado. En el aire está cómo se hará con los de Clases Pasivas.

El proceso negociador entra ahora en su tramo decisivo. La próxima reunión está fijada para el miércoles 11 de noviembre. En la misma está previsto que el Ministerio del Interior presente el primer borrador de un posible texto legal destinado a ser aprobado por el Gobierno.