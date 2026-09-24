Invasores expulsados, barrios vallados, asentamientos ilegales: así es la convivencia en Ceuta

A pesar de la calma que se vivió ayer en las fronteras de Ceuta, cuando se recibió una sexta alarma de nuevo intento de invasión, la situación en la ciudad autónoma sigue siendo complicada. No cesan de producirse altercados por la noche en los exteriores de los campamentos del Gobierno, donde los vecinos de alrededor tienen que, literalmente, vallar sus barrios. Y, afortunadamente, los que son detenidos y juzgados por provocar estos altercados son expulsados.

Según ha informado la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta, 12 marroquíes que entraron ilegalmente los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma han recibido la orden de ser expulsados del territorio español y la prohibición de volver a entrar durante 5 años. Estos invasores han sido condenados por varios delitos, entre ellos robos con violencia y atentados contra agentes de la autoridad o miembros de las Fuerzas Armadas.

Barrios vallados a causa de los inmigrantes

Como consecuencia de los emplazamientos de acogida que el Gobierno de España ha establecido por la ciudad autónoma, muchos vecinos se han visto obligados a tomar medidas extremas. Además de la utilización de armas como botes de gas pimienta o cúteres, algunos barrios han colocado vallas en casi todo el perímetro para impedir que los inmigrantes habiten las zonas de estas barriadas.

La última en tomar esta medida ha sido la Asociación Vecinal del barrio Junta Obras del Puerto. Allí, su presidente, Francisco Galán, ha explicado a El Faro de Ceuta que "lo único que quieren los vecinos es vivir en paz". Galán ha reivindicado "la esencia del caballa", que se basa en la convivencia y la tranquilidad entre todos los habitantes. Algo que, según asegura el presidente de esta asociación, "se ha cortado desde la invasión".

Parte del vallado colocado en la barriada Junta Obras del Puerto en Ceuta

La colocación de la barrera vallada solo se ha realizado en los laterales de la barriada. La entrada principal, protegida por la imagen de la Virgen del Carmen, queda abierta para la entrada normal de vehículos. Solo se protege lo que da directamente a los balcones de las viviendas. Con la colocación de una barrera vallada, se tratará de evitar que los invasores puedan estar en zonas como los parques, donde juegan los niños de la zona. Francisco Galán ha detallado lo que se han encontrado en algunos bancos: "Latas de sardinas con el aceite tirado por ahí, basura… Son cosas que nunca han pasado en este barrio". Pero la cosa no queda ahí. Galán pide también la presencia de los militares para vigilar la barriada, porque dice que la valla está "protegiendo entre comillas".

Inmigrantes ilegales rebuscan en la basura.

Asentamientos ilegales debajo de la Universidad

A pesar de que hayan retornado a Marruecos más de 7.000 inmigrantes ilegales, el paso de toda esta invasión ha dejado numerosos desperfectos en la ciudad autónoma. El último reporte que ha dejado unas imágenes muy serias ha sido el de las galerías subterráneas del Sarchal, que conectan la playa con los Bajos del 54, base de la Universidad de Ceuta.

Los Bomberos de Ceuta se han encontrado lo que habría sido un asentamiento de inmigrantes. Allí quedaban colchones quemados, restos de comida, heces, botellas llenas de orines y basura. También se encontraron balsas hinchables, una tabla de surf y una acumulación de enseres. Según las investigaciones, podría tratarse de los escondites de los invasores que entraron a través de unos supuestos túneles que conectan Marruecos con nuestro país.

Pero, ¿por qué los Bomberos fueron los descubridores de dicho asentamiento? Se reportó un incendio procedente de la Universidad y pronto se focalizó en la entrada de estos túneles. Allí, los efectivos no solo estabilizaron la situación, sino que se encontraron con todo el percal que relatamos.