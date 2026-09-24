¡Yo por Begoña ma-to!

Como bien recuerda en estas páginas Miguel Ángel Pérez, en agosto de 2024 la cloaca del PSOE creó un grupo de WhatsApp como reacción inmediata a las pesquisas judiciales iniciadas por los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez.

La pandilla pretoriana la montaron Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Luis José Sáenz de Tejada, algo así como los Hermanos Dalton de La Moncloaca, con mando en algunas comisarías y comandancias y con ayuda en no pocos suburbios. Por supuesto, la célula mafiosa surgió de aquellos cinco días de retiro del presidente enamorado, que necesitaba paz y sosiego para trazar un plan de ataque y escape. Lo dotó de presupuesto y empezaron a reclutar.

Federico Jiménez Losantos ha dado con la figura que resume el momento con ayuda de la memoria: el GAL de Sánchez. ¿Exagerado? No para los clanes de narcos acostumbrados, además de a su tráfico cotidiano, a labores de persuasión remuneradas y exentas. Los fines de aquellos GAL que pretendían acabar con ETA como si fuera un accidente, en vez de asumir un papel represor transparente, no eran los mismos que los de esta secuela sanchista, pero sí coinciden en lo esencial del método: externalizar una guerra sucia tirando de cloaca, pagada con nuestros impuestos y obteniendo margen. La gravedad se dispara exponencialmente al fijar como blanco a los jueces, y no como un blanco metafórico.

El caso de la juez Biedma, instructora del caso David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no admite bromas. Ella misma se personó en el caso de las cloacas como acusación particular porque, objetivamente pese a Marlaska, estaba en peligro su vida.

En el escrito, se acreditan "contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado (la cloaca de Leire y compañía) con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada".

Gracias a que el sicariato vio desmedida la oferta de la cloaca, el periodista Alfonso Egea, colaborador de Luis Herrero, consiguió entrevistar a una de las destinatarias del encargo, Cinthia Rocho, "La Celsa", líder del clan de los Rocho en Badajoz:

"Me mandaron la dirección de su casa, fotos de ella en su gimnasio, muchísimas cosas. Yo sabía que iban a por ella de alguna manera".

La motivación del casting es que Los Rocho ya habían sentido el peso de la Ley impartida por la juez y la propuesta mafiosa les daba una impune oportunidad de venganza. Pero aquello hasta al clan le pareció desmedido. La gravedad del caso no tiene precedentes y da derecho a temer qué no habrá sucedido en otras ocasiones en las que no se hayan abierto estas brechas de información.

Caso cerrado: Begoña, inocente

Aquel "Yo con Begoña" de Patxi López, incondicional como su relación con la ignorancia, se ha quedado corto, muy corto, a la altura de su condición. La ministra portavoz Elma Saiz ha arrojado por la ventana la Constitución Española y todos los códigos vigentes para cerrar el caso Begoña al margen del Estado de Derecho, que es la sede de este Gobierno:

"El Gobierno pide que se haga justicia y en este caso, eso significa que Begoña Gómez es inocente".

Una vuelta más, por si no hubiera quedado claro que el Ejecutivo levanta el dedo al Judicial, pero ya dirigiéndose al futuro jurado formado por ciudadanos:

"Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente".

Destrúyanse las pruebas, que de nada valen cuando el prejuicio agiliza y da esplendor a la Justicia. De haberlo sabido antes, Solzhenitsyn se habría ahorrado dos tomos del Archipiélago Gulag ¿Y las razones de tanta claridad? Pues el escarnio:

"El escarnio público que está sufriendo Begoña Gómez en todo este tiempo es absolutamente insoportable, simplemente por ser la mujer de un presidente progresista, por ser la mujer de Pedro Sánchez"

Por ser vos quien sois. Es la única verdad que dijo la portavoz sin saberlo, como casi todo lo que se le escapa por balbuceo asistido. Es de esa condición de "mujer de un presidente" de la que se valió esa mujer sin formación académica conocida o documentada para dirigir nada menos que una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, o para hacer tantas otras cosas que le valieron la tipificación de los presuntos delitos de "tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida".

Presuntos, sí, pero ahí están, no son pocos y no habrían estado a su presunto alcance de haber sido la farmacéutica del barrio o la mujer de un ebanista.

El escarnio habrá que dejarlo e investigarlo a fondo para los que de veras lo han padecido: los jueces que ya temen, con pruebas, por sus vidas. El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que harán lo que sea por Begoña. Lo que sea. Y en esto no mienten.

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P.S. No hay que olvidar nunca la corrupción, ni la invasión marroquí ni tampoco Venezuela. Por más que todo explote a la vez hay que espantar el humo para no sucumbir al aturdimiento.

Maduro ya está en la calle. Se ha quitado el bigote y lleva el pelo naranja. Posa con Delcy como antaño. Puro Donald Trampa. Pero Pedro Sánchez, que se lleva bien con una y mal con el otro para repartir mejor su incompetencia, aunque los dos podrían hundirle, calla asquerosamente y besa a la serpiente que acogió clandestinamente en Barajas mientras María Corina Machado es tratada como una delincuente sin visado en la Venezuela de Zapatero, el prínsipe de las joyas y el petróleo, el presunto contrabandista sin afán patrimonial, el vértice de toda la trama criminal que está perpetrando el golpe más largo de la Historia de España.