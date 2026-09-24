La Audiencia Provincial de Castellón absuelve a Fernando Roig y a la cúpula del Villarreal

La Audiencia Provincial de Castellón ha anulado la pena de 11 meses y 28 días de cárcel que pesaba sobre el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, por la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil. La causa estaba vinculada a los trabajos de remodelación de la Ciudad Deportiva de la entidad y del Estadio La Cerámica —conocido en la época de los hechos como El Madrigal— acometidos a lo largo de los ejercicios 2004 y 2005.

Con esta decisión, la Audiencia estima el recurso de apelación presentado frente a la resolución emitida originalmente por el Juzgado de lo Penal número 1 del Tribunal de Instancia de Castellón. De este modo, se deja sin efecto la condena dictada tanto para los apelantes como para otra de las personas implicadas, decretando la libre absolución de todos los procesados en la causa.

En el fallo original habían sido condenados, en calidad de autores de ambos delitos, Fernando Roig y dos consejeros delegados de la entidad deportiva. En la condición de cooperadores necesarios de dos delitos contra la Hacienda Pública se condenó a un administrador de la compañía Estructuras, Viviendas y Carreteras SL (EVC) a una pena de 6 meses de prisión y multa. Por su parte, a dos administradores de la firma Spain Ges-Pro SL se les impusieron seis meses de cárcel y multa como cooperadores necesarios de dos delitos fiscales en concurso con dos delitos continuados de falsedad mercantil.

Asimismo, la sentencia inicial atribuía a cinco trabajadores, personas físicas o profesionales autónomos subcontratados, la figura de cooperadores necesarios en un delito continuado de falsedad mercantil por la emisión de facturas fraudulentas. A cuatro de ellos se les impuso una condena de 2 meses y 29 días de prisión, mientras que al quinto se le fijaron 2 meses de cárcel, sustituibles por el abono de una multa o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

Origen de las obras y entramado de subcontratación

Según recogen los fundamentos jurídicos de la resolución, consta acreditado que durante 2004 y 2005 el Villarreal CF ejecutó diversas intervenciones en sus instalaciones. En concreto, las actuaciones de 2004 comprendieron la edificación de una nueva grada y el levantamiento de una planta adicional en la Ciudad Deportiva, además de ciertos trabajos en El Madrigal; por su parte, en 2005 se abordó la gran reforma del estadio y otras intervenciones de menor calado en el complejo deportivo.

La Sala detalla que Fernando Roig acordó estas obras de manera verbal y a precio cerrado de forma directa con un administrador de la constructora Estructuras, Viviendas y Carreteras (EVC) SL. Posteriormente, esta sociedad subcontrató la ejecución con la firma SPAIN GESPRO, una entidad que no disponía de la infraestructura ni de los medios materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos.

El auto añade que SPAIN GESPRO percibía fondos de EVC para desarrollar determinadas actuaciones que, a su vez, volvía a subcontratar con diversas empresas y particulares. Estos últimos eslabones tampoco contaban con medios para ejecutar las obras y, aunque emitían las correspondientes facturas, no llegaban a cobrarlas.

Detección de las facturas irregulares y fallo definitivo

El expediente de la Inspección de Hacienda se originó a raíz de una revisión sobre EVC y el examen de sus registros contables, contexto en el que los inspectores identificaron un entramado de facturación irregular en el seno de SPAIN GESPRO. Al sospechar que la trama se extendía a niveles superiores, los actuantes ampliaron las comprobaciones al propio Villarreal CF.

Para dar por probada la falsedad de los documentos mercantiles basándose en la contabilidad del expediente y en las maniobras realizadas entre EVC, SPAIN GESPRO y las subcontratas del tercer nivel, la Sala ha tomado en consideración, entre otros elementos probatorios, el dictamen de un perito. No obstante, el tribunal discrepa del criterio utilizado para atribuir responsabilidad a los miembros de la directiva del club —su presidente y los consejeros— al determinar que no existe un nexo causal ni lógico entre los hechos probados (la facturación simulada) y los indicios con los que se pretendía sostener la complicidad de la entidad en la falsedad y en la defraudación del IVA.

La Audiencia remarca que el hecho de que la contratista EVC presentase facturas falsas pagadas por el club —emitidas por empresas del tercer nivel que no ejecutaron los trabajos facturados— resulta insuficiente para alcanzar la certeza de que el club, su presidente o sus consejeros participasen en los hechos delictivos. En esta línea, el tribunal enfatiza que tanto el delito fiscal como el de falsedad documental son tipos penales dolosos, lo que requiere de forma imprescindible que el sujeto actúe con pleno conocimiento de la defraudación o de la colaboración en la misma, además de la voluntad de llevarla a cabo.

Por tanto, el fallo concluye que era cometido de la Sala determinar si la entidad y sus directivos eran conscientes de la inclusión de facturas falsas con el propósito explícito de defraudar el IVA, estimando que los indicios contemplados por la jueza de instancia —siguiendo el informe del inspector— no poseen la solidez necesaria para llegar a dicha conclusión.

En consecuencia, la Audiencia determina que no ha quedado acreditada la existencia de un delito de falsedad documental ni de un delito contra la Hacienda Pública imputable al Villarreal Club de Fútbol SAD, a Fernando Roig o a sus consejeros delegados. En último lugar, la Sala precisa que, al absolverse a los considerados autores de las infracciones principales, decae la posibilidad de condenar al resto de procesados que figuraban en la causa en calidad de cooperadores necesarios.