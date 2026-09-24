La Fiscalía Europea investiga la financiación de las cloacas del PSOE con fondos de la UE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha trasladado un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que remite una denuncia realizada ante la Fiscalía Europea para que se investigue si el PSOE financió las cloacas socialistas con fondos destinados a la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo.

El sumario de la investigación ya había revelado un contrato de 18.000 euros brutos en publicidad destinados al medio Crónica Libre, al que se encontraban vinculadas Leire Díez y su socia, ahora fallecida, Patricia López. Esta información adelantada por Libertad Digital revelaba que la estructura del partido pagó 18.000 euros a Leire Díez y su socia por medio del digital a cambio de obtener, e impedir que fueran publicados, los audios grabados en las saunas de Sabiniano Gómez, suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un oficio de la UCO al que ha tenido acceso este periódico, la Benemérita informa al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de una denuncia aportada por un particular ante la Fiscalía de la Unión Europea. "Los informes públicos indican que el Partido Popular ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que examine si el dinero asociado a la financiación política europea puede haber sido desviado de su propósito declarado y utilizado en su lugar en relación con actividades relacionadas con el asunto Leire Díez", contextualiza el ciudadano.

Así, explica que si estos hechos se demuestran "podrían implicar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, en particular si la financiación política vinculada a la Unión u otros recursos financieros de la UE se utilizaran para fines no relacionados con aquellos para los que se proporcionaron". Estos fines serían, según la denuncia, financiar las cloacas de Leire Díez.

"Por estas razones, solicito respetuosamente que la Fiscalía Europea evalúe si algún aspecto de las acusaciones comunicadas públicamente entra dentro de su ámbito de competencia en relación con delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión. Entiendo que la determinación de la competencia y la existencia de una infracción penal son competencia exclusiva de las autoridades competentes", asevera.

"Si la financiación política vinculada a la UE u otros recursos protegidos por el Derecho de la Unión se utilizaran a sabiendas para actividades no relacionadas con su finalidad declarada, esto podría constituir un uso indebido de los fondos destinados a proteger la integridad de los procesos democráticos europeos y, por lo tanto, afectar potencialmente a los intereses financieros de la Unión", sentencia una denuncia en la que implica directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como máximo responsable del PSOE; al partido como responsable jurídico; y a Leire Díez.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com