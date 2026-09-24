Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza temas como la odisea de María Corina, la red de protección a Sánchez, la politización del desahucio de Maricarmen.

María Corina no se rinde

Tras los últimos siete intentos fallidos, cuenta ABC, que la líder opositora "estudia desafiar al régimen con un regreso masivo" que supondría llegar a Caracas sin ocultarse y acompañada de una delegación internacional. Una estrategia que contaría con el apoyo del diario que en el editorial sostiene que "M.ª Corina no puede regresar a su país como una proscrita, ha de hacerlo como la líder de la oposición que ganó las últimas elecciones". Es muy interesante todo lo que cuenta David Alandete, la particular odisea de la líder opositora, y cómo las maniobras de Trump han frustrado todos los intentos. Y precisamente mientras María Corina Machado intentaba regresar, Trump blanqueaba a Delcy Rodríguez en Nueva York. La heredera de Maduro posaba sonriente junto al presidente de los EEUU mientras hacía el símbolo de la victoria con una mano y cerraba el puño de la otra, mismo gesto que hizo el dictador cuando fue detenido y que se interpreta como una señal de apoyo a su predecesor.

No hubo, al menos que se sepa, ningún encuentro más con Pedro Sánchez. Julián Quirós, director de ABC, considera que "Delcy Rodríguez es el eslabón" que une a ambos presidentes y se pregunta si, irónica o paradójicamente, podría ser Trump "el que impida que se conozcan las pruebas contra el sanchismo". Anoche, en su triunfalista discurso ante la Asamblea General de la ONU, Sánchez sacó pecho de su gestión para limpiar la imagen internacional de España. Sin éxito, porque elmundo.es ha publicado un reportaje realizado en Marbella sobre los contrabandistas de cocaína y de cómo burlan a las fuerzas del orden españolas con lanchas rápidas y tecnología avanzada para entregar toneladas de drogas de una cantidad y calidad inigualables.

Objetivo: salvar al Presidente

En Libertad Digital publicamos una nueva entrega del chat de las cloacas del PSOE. Uno de los mensajes clarifica toda la operación: "Lo fundamental es neutralizar-paralizar lo que tienen montado contra Pedro Sánchez", es lo que escribió el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. Horas después, Leire le responde: "ya tenemos una estrategia. Llevamos meses trabajando en ella (…) y va mucho más allá de acciones en medios y demás. De verdad que está todo perfectamente coordinado". Y añade: "Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: El presidente, porque sin eso no hay nada más y porque es tan obscenamente injusto que es de ley hacerlo". Mientras, Alejandro Entrambasaguas publica en El Debate las imágenes que las cloacas entregaron al hermano de Sánchez de seguimientos a los periodistas que le investigaban en Badajoz.

Zapatero no convence

Tres meses ha tardado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en responder al juez sobre el origen de las joyas incautadas en la caja fuerte de su despacho. Fue el 17 de junio cuando pidió 10 días para poder entregar la documentación que, según él, demostraría ese origen. En este tiempo, desde su entorno, se han trasladado a los medios varias versiones: que procedían de varias herencias, que desconocía su valor real, que no superaba los 50.000 euros, que estaban en la caja fuerte del despacho porque su casa estaba en obras… Ayer envió un escrito al juez Calama en el que decía que fueron un regalo "estrictamente personal" que le entregó en La Moncloa el rey de Arabia Saudí en 2007.

Con esta tesis trata de desmontar el delito de contrabando —porque habría sido el monarca el que introdujo las joyas en España— y el delito fiscal, que habría prescrito. Sin embargo, Zapatero no ha entregado prueba alguna que demuestre la veracidad de sus excusas y es su palabra contra el silencio de Riad. Cuenta El Mundo que en estos meses Zapatero ha movilizado a su antiguo equipo de Exteriores para conseguir un documento que confirme su teoría sin que Arabia Saudí haya dado respuesta a sus requerimientos.

En El País recogen la opinión de varios socialistas a los que no les valen las explicaciones de Zapatero. Una fuente anónima denuncia que "encima fueron el regalo de una monarquía medieval de un país que no respeta los DDHH, donde por ejemplo ser homosexual es un delito". Sánchez, sin embargo, sigue defendiendo su inocencia.

La izquierda utiliza a Maricarmen para hacer campaña

El País lleva a portada una imagen de la anciana tomada ayer, horas antes de abandonar la casa en la que residía, llorando, y titula "Conmoción social y política por el desahucio de Maricarmen". En la contraportada del periódico dice Luz Sánchez Mellado que "a Maricarmen la sacaron de su casa en camilla como la víctima de guerra que es".

Prueba irrefutable de que esta mujer es, en realidad, una víctima colateral, pero no de una guerra entre inmobiliarias y ciudadanos sino entre el Gobierno y las autoridades madrileñas. Lo certifica también el hecho de que, ya por la tarde noche, las protestas se trasladaron frente al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid. Polémica que debería acabarse con el archivo de las denuncias contra Ayuso por parte de la Fiscalía de Peramato que, según Vozpópuli, no aprecia delito en esa operación inmobiliaria. El mismo digital denuncia además que "las ejecuciones hipotecarias tocan máximos de la era Sánchez y los desahucios superan los 24.000 en 2025".

En Libre Mercado se explica lo que la izquierda no cuenta del desahucio: Maricarmen ha estado pagando durante más de 20 años un precio muy inferior al de mercado a pesar de haber tenido ingresos sostenidos durante 49 años como auxiliar administrativa. La prensa destaca también que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid le han brindado apoyo y soluciones, como una plaza en varias residencias que ella ha rechazado.

¿España en el punto de mira de Rusia?

Es una información muy preocupante de Xavier Colás, que maneja buenas fuentes, y dice que la CIA ha alertado de posibles ataques con drones a países como el nuestro, Francia o Italia. Según ha sabido el Gobierno de Lituania, los planes de Rusia pasarían por lanzar los temibles Gerbera, con un alcance de hasta 600 km, desde el mar, ocultos en contenedores de barcos. Su compañero Alberto Rojas explica que la distancia no garantiza la seguridad, que somos un país vulnerable y que, sin embargo, el Gobierno de Sánchez no tiene planes para evitar un ataque así.