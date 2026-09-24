La Justicia prohíbe a Vito Quiles acercarse al domicilio de Santaolalla

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado imponer a Vito Quiles una orden de no acercamiento de 500 metros respecto al domicilio de la comunicadora Sarah Santaolalla, además de prohibirle contactar con ella mediante llamadas o mensajes fuera del ámbito profesional. La medida estará vigente hasta que se practiquen las declaraciones de los testigos propuestas por la denunciante.

La decisión supone un nuevo giro en la causa abierta a raíz del altercado ocurrido el pasado 2 de marzo en las inmediaciones del Senado y después de que el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid rechazara inicialmente adoptar medidas de protección y acordara el sobreseimiento parcial de las actuaciones.

El auto de la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso EFE, estima parcialmente el recurso presentado por Santaolalla. Los magistrados consideran que existen indicios que deben seguir investigándose y ordenan continuar la instrucción por un posible delito de coacciones.

La resolución, no obstante, limita expresamente el alcance de la medida. La Audiencia rechaza imponer un alejamiento general respecto a la comunicadora porque ambos desarrollan actividades profesionales en zonas próximas al Congreso y al Senado. Según los magistrados, una prohibición de ese tipo supondría una limitación del ejercicio profesional de Quiles.

Por este motivo, el tribunal considera más adecuado establecer la prohibición exclusivamente respecto a los espacios privados de Santaolalla. En concreto, Quiles no podrá acercarse a menos de 500 metros de su domicilio ni contactar con ella por llamadas o mensajes fuera del ámbito profesional mientras avanza la investigación.

Tras conocer la decisión de la Audiencia, Santaolalla ha celebrado públicamente la imposición de las medidas cautelares. "Después de todo lo vivido, hoy la Justicia me da la razón y, sobre todo, me devuelve un poco de tranquilidad", ha escrito en X, donde ha descrito los últimos meses como un "calvario judicial y personal".

La Justicia impone al acosador de Vito Zoppellari Quiles una orden de alejamiento de mi casa.

Después de todo lo vivido, hoy la Justicia me da la razón y, sobre todo, me devuelve un poco de tranquilidad después de un calvario judicial y personal que ha sido muy duro. pic.twitter.com/VcxWriJZeT — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) September 24, 2026

La comunicadora también ha defendido que denunciar no equivale a mentir y que solicitar protección no supone exagerar una situación. "Hoy siento cierto alivio. No porque todo haya terminado, sino porque se ha dado un paso importante para recuperar mi tranquilidad y mi seguridad", ha señalado.

La causa se remonta a un incidente ocurrido el 2 de marzo en el exterior de la Cámara Alta. Santaolalla denunció que Quiles se habría abalanzado sobre ella durante el altercado y que posteriormente se produjo una avalancha. La comunicadora también ha relatado otros episodios que, según su versión, le habrían generado temor y que forman parte del contexto de su denuncia.

La investigación inicial llevó a la jueza a archivar parcialmente las actuaciones después de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del Senado y otras grabaciones aportadas al procedimiento. Sin embargo, la Audiencia Provincial considera ahora que existen elementos que justifican continuar con las diligencias y escuchar a los testigos propuestos por Santaolalla.

Quiles, por su parte, ha negado los hechos denunciados y ha sostenido que no agredió a la comunicadora. Además, presentó acciones legales contra ella por las acusaciones que considera injuriosas y calumniosas.

La resolución judicial no supone, por tanto, el cierre del procedimiento ni determina de forma definitiva la responsabilidad de Quiles sobre los hechos investigados. La causa continuará en fase de instrucción, con la práctica de las declaraciones testificales acordadas.

Mientras tanto, la orden establece un límite concreto: 500 metros respecto al domicilio de Santaolalla y ninguna comunicación telefónica o mediante mensajes fuera de las relaciones estrictamente profesionales, hasta que se practiquen las diligencias pendientes.