La Policía Nacional detiene a tres personas en Ceuta por ocultar a 28 inmigrantes

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Ceuta una red dedicada a la ocultación y explotación de extranjeros que accedían irregularmente a la ciudad autónoma. En el marco de esta operación policial, los agentes han localizado dos inmuebles donde permanecían hacinados un total de 28 inmigrantes ilegales y han procedido a la detención de las tres personas responsables de gestionar estos alojamientos clandestinos, quienes habrían obtenido un beneficio económico cercano a los 10.000 euros.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado oficial, las pesquisas permitieron ubicar estas viviendas en la Barriada del Príncipe y en el barrio de Loma Colmenar. Ambas zonas fronterizas se caracterizan por una elevada densidad de edificaciones irregulares, pasadizos y construcciones anexas. Esta compleja orografía urbana es aprovechada por las mafias, ya que "dificultan" enormemente la labor policial a la hora de localizar lo que en el argot se conoce como "pisos de seguridad", utilizados para esconder a los extranjeros durante semanas.

Las condiciones de habitabilidad de los espacios descubiertos eran especialmente precarias e inhumanas. En el caso concreto de la vivienda situada en la Barriada del Príncipe, se trataba de una estructura en plena fase de construcción de dos plantas. En su interior, los agentes hallaron a numerosas personas durmiendo amontonadas sobre colchones tirados directamente en el suelo. El inmueble carecía por completo de los suministros más básicos, operando sin agua corriente, electricidad o ventilación, y no disponía de ningún tipo de cocina o aseo higiénico.

La investigación ha revelado el grado de explotación al que eran sometidos. Los detenidos exigían a los residentes diversas cantidades de dinero que fluctuaban según la capacidad adquisitiva de la víctima y el tamaño del habitáculo asignado. Además, cuando los extranjeros no podían hacer frente a la tarifa exigida, los cabecillas de la red les obligaban a realizar trabajos de albañilería y ampliación en los propios edificios como método de pago, empleando así mano de obra esclava para revalorizar sus propiedades ilegales.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad identificaron a tres menores de edad entre los 28 hacinados. Siguiendo el protocolo habitual, la Policía Nacional activó de inmediato los mecanismos de protección del menor, contactando con las organizaciones no gubernamentales pertinentes y derivando a los jóvenes a los recursos asistenciales de la ciudad autónoma, donde han quedado bajo la tutela de las autoridades competentes.

Paralelamente a estos arrestos, la Policía Nacional ha llevado a cabo otra intervención en la mañana del miércoles para desalojar un asentamiento ilegal situado en las inmediaciones de las dependencias fronterizas de Ceuta. Este campamento improvisado bloqueaba el acceso a diversas acometidas de servicio público. Tras un operativo sin incidentes, los servicios municipales procedieron a la limpieza integral de la zona y a la instalación de un vallado perimetral para asegurar las instalaciones.