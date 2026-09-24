Prisiones mixtas: el delirio de Marlaska para "romper roles de género"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este jueves con motivo de la conmemoración de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, algunos de los 'progresos' desde que asumió la cartera, como el aumento de programas educativos o la expansión de los módulos mixtos en las prisiones.

Unos espacios en los que mujeres y hombres reclusos conviven y comparten tiempo de trabajo terapéutico en materias como adicciones o salud mental. El ministro ha subrayado que se ha pasado de ocho centros penitenciarios con estos módulos mixtos en 2018 a las actuales 33 prisiones que disponen de ellos.

"Son una iniciativa nuclear para revertir las desigualdades históricas entre mujeres y hombres y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a programas intensivos que permiten trabajar nuevas formas de entender la identidad, romper roles de género tradicionales y fomentar relaciones basadas en la corresponsabilidad y el respeto mutuo", ha defendido Marlaska en su apuesta por este tipo de cumplimiento penal.

El ministro también ha destacado iniciativas recientes como que las personas condenadas a medidas alternativas de prisión puedan cumplir su condena en trabajos habilitados o un nuevo convenio con el Inaem para seguir acercando la cultura a los internos.

Como es habitual, la cita anual de la patrona de Instituciones Penitenciarias ha estado protagonizada por la entrega de las condecoraciones, que en esta edición han reconocido con la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario las trayectorias de varios jefes de servicio, el director del Centro Penitenciario de Granada y el consejero técnico de la Subdirección de Relaciones Institucionales.

También se ha distinguido con la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario a Ricardo Mairal, catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa y rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en tanto que se han otorgado varias distinciones de plata, una de ellas al director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, imputado en el caso Leire.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo; la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, han entregado los galardones junto con el ministro.