Nuevo revés judicial para Sánchez: la Justicia vuelve a tumbar su recurso contra la lona de "corrupto"

La Sala de Apelación de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado un nuevo recurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la pancarta que la Asociación Hazte Oír desplegó frente al Congreso llamándolo "corrupto".

El mismo órgano judicial ya desestimó el recurso interpuesto por Sánchez y condenó en costas al presidente del Gobierno por el mismo motivo. La Audiencia Provincial recalcaba que "el derecho a la libertad de expresión no constituye un ilícito penal, ya que se enmarca dentro de la crítica política legítima". Además, argumentó que "la solicitud de realizar diligencias de investigación adicionales es innecesaria y vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, dado que los hechos ya están suficientemente acotados y no presentan relevancia penal". Sánchez volvió a recurrir esta decisión y ahora la Audiencia de Madrid se ratifica.

En concreto, en una resolución a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Provincial rechaza el incidente de nulidad propuesto por el líder socialista, que la anterior resolución suponía una "falta de motivación respecto de la calificación de los hechos como delito contra la integridad moral y de coacciones, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva". Además, aseguraba que le había provocado "indefensión" por la confirmación del archivo de las diligencias contra la asociación por la pancarta.

La Audiencia hace suyo el criterio de la Fiscalía y recalca que no procede imponer un incidente de nulidad a una resolución ya discutida. "La motivación ofrecida en el auto cuya nulidad se interesa es suficiente en el sentido de dar a conocer las razones por las que se ha tomado la decisión, de manera que el solicitante tiene la posibilidad de conocerlas y cuestionarlas.

"Resulta que si la parte recurrente consideraba que el auto dictado era incompleto e incongruente por omisión al no pronunciarse sobre la falta de motivación respecto a la calificación de los hechos como delito contra la integridad moral y de coacciones, así como sobre determinadas diligencias de investigación que solicitó (…), tenía la obligación de acudir a la vía procesal prevista en el apartado 5 del art. 267 de la LOPJ, e interesar completar el auto de sobreseimiento", explica aseverando que la vía del recurso no es la correcta.

"La confirmación del Auto de 10 de septiembre de 2026 resulta, por tanto, necesaria para que el presente recurso conserve una finalidad jurisdiccional efectiva y para impedir que la resolución definitiva quede reducida a una declaración formal sin capacidad suficiente de restablecimiento", sentencia el auto emitido por la Sala de Apelación de la Audiencia Provincial.

Sánchez ya fuee condenado en costas

En un escrito anterior, la Audiencia Provincial ya desestimaba el recurso interpuesto por Sánchez y lo condenaba en costas al presidente del Gobierno. La Audiencia Provincial recalcaba que "el derecho a la libertad de expresión no constituye un ilícito penal, ya que se enmarca dentro de la crítica política legítima". Además, se argumentaba que "la solicitud de realizar diligencias de investigación adicionales es innecesaria y vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, dado que los hechos ya están suficientemente acotados y no presentan relevancia penal".

En esta misma aseveraba que la pancarta "constituye un grave insulto, pero en el presente caso, dado que la palabra referida va asociada a varios procedimientos judiciales abiertos que afectan al entorno del presidente del Gobierno, no se aprecia la finalidad de insultar, sino la de expresar una crítica política, que aparece amparada por la libertad de expresión