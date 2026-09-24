Sindicatos policiales denuncian que Interior ha batido un nuevo récord condecorando a gente ajena al cuerpo

Un año más llega el mes de septiembre y la polémica agita el seno de la Policía Nacional. Todo se debe a las tradicionales condecoraciones que se conceden con motivo de la festividad de los patrones del cuerpo, los Ángeles Custodios, que tienen lugar a finales de mes. El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía hacen público el nombre de los condecorados y los sindicatos policiales muestran su malestar por qué y a quién se entregan.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha pulverizado de nuevo su propio récord. Durante el presente ejercicio, la Administración ha repartido 686 distinciones de la Orden del Mérito Policial a personas ajenas al cuerpo, frente a las 651 otorgadas en 2025 y las 641 concedidas en 2024. El saldo total acumulado bajo la gestión del ministro asciende ya a 5.290 medallas a personas ajenas.

Entre los beneficiarios ajenos a la institución destacan jueces, fiscales, diplomáticos, docentes universitarios, empresarios y altos cargos públicos de diversos ministerios. En años anteriores figuraron incluso deportistas, bodegueros o mozos de espadas. El sindicato policial ha criticado con dureza que Interior dedique ingentes recursos a premiar a externos mientras priva del correspondiente reconocimiento profesional a casi 5.300 agentes que arriesgan su vida.

Desde el CEP han afeado el incumplimiento constante de la legislación vigente desde 1964, normativa que estipula estas concesiones externas únicamente como una medida de carácter excepcional. El acumulado bajo este mandato del actual ministro muestra un reparto masivo de distinciones que está desglosado de la siguiente manera: 5.241 cruces blancas, 34 cruces rojas, 14 medallas de plata y una medalla de oro.

El sindicato ha subrayado el agravio comparativo derivado del incumplimiento del compromiso expresado por el propio ministro en el Congreso a principios de 2024 para reformar este marco regulatorio. En este sentido, la CEP ha sostenido que "Marlaska se ha convertido en el ministro que más ha castigado a miles de compañeros sin asignarles el reconocimiento profesional que merecen para, en cambio, destinar esas recompensas a personas ajenas".

Asimismo, el sindicato ha censurado el opaco reparto de medallas de plata pensionadas a la cúpula policial al término de sus carreras, con incrementos vitalicios del 15 por ciento del sueldo. Estos reconocimientos han sido recurridos e impulsados judicialmente hasta lograr repetidas anulaciones en primera instancia. Mientras tanto, el departamento gubernamental dificulta las condecoraciones por antigüedad introduciendo antecedentes disciplinarios.