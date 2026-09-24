Torres compara las joyas de Zapatero con una caja de "productos típicos" y pide una regulación que ya existe

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha intentado explicar de nuevo las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, quien este miércoles dio una nueva versión sobre su origen en su escrito al juez Calama. En una entrevista concedida a La Radio Canaria, el ministro ha defendido la creación de un marco normativo común que garantice la "transparencia de todos los representantes públicos" y unifique los criterios en todas las administraciones del Estado. Todo ello para defender a Zapatero.

¿Una caja de dulces o un objeto de lujo?

Durante la entrevista, Torres ha evitado responder de forma directa a si él se habría quedado con un obsequio de semejante valor, limitándose a insistir en que el vacío actual requiere una regulación clara. El ministro ha recurrido a una peculiar comparación. "Si le regalan una caja de productos típicos a un representante público para que los deguste, ¿qué hay que hacer al respecto?", ha preguntado de manera retórica, instando a las fuerzas políticas a legislar "entre todos" y "sin caer en el populismo".

El titular de Política Territorial ha pedido prudencia y ha señalado que es necesario "esperar a que culmine el proceso judicial" que afecta a Zapatero. Según el ministro, la resolución de este caso debe servir de precedente "para que haya cosas que no se tengan que repetir" en el futuro de la gestión pública española.

Olvida Torres, como contamos en Libertad Digital, que fue el propio Zapatero el que impulsó y aprobó el Código de Buen Gobierno en febrero de 2005. Esta norma ética obligaba a los altos cargos del Ejecutivo a rechazar cualquier obsequio que superase los "usos de cortesía" y a "integrar los regalos de relevancia institucional" en el patrimonio del Estado.

Eso sí, jurídicamente hablando, aquel código de 2005 constituía un compromiso político y una guía de conducta autorregulada, pero no contemplaba sanciones.