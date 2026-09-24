Zapatero recusa al perito del nuevo informe de las joyas porque "tiene interés en que su valor llegue a 2 millones"

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un escrito recusando al nuevo perito designado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama porque, según el exlíder socialista, este "tiene un interés claro en que el valor en conjunto de las joyas se acerque a los dos millones de euros". Zapatero justifica sus sospechas asegurando que el director de la Joyería Yanes opinó sobre el valor de las joyas encontradas en su despacho en televisión.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 dio un ultimátum al exlíder del PSOE para que se pronunciase sobre la procedencia de las joyas en un plazo de tres días después de que se cumplieran tres meses desde que Zapatero prometió hacerlo en una semana o diez días. Calama también encargó un nuevo informe más amplio sobre el valor de las joyas, ahora a cargo de la Joyería Yanes después del realizado por la Joyería Ansorena. Zapatero ha remitido un escrito al magistrado en el que asegura que las joyas encontradas en su despacho fueron un regalo que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007, cuando era jefe del Ejecutivo.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Zapatero liderada por Víctor Moreno Catena recusa al perito achacándole falta de objetividad porque este se ha pronunciado en calidad de experto en algunos programas de televisión. En estos dijo que las joyas podrían tener un valor más alto que el primer informe —que solo se centraba en las gemas y no en las estructuras—, situando su valor aproximado en los dos millones de euros.

"Este hecho vinculado al cargo que el señor Yanes López ostenta en Joyería Yanes, evidencia de forma clara que los peritos que finalmente intervengan en la pericial en nombre de la firma de joyas, difícilmente podrán desvincularse de la valoración que ha efectuado en televisión, el propietario y director general de la marca, dado el daño reputacional que esto generaría a la empresa", argumenta el expresidente antes de sentenciar que "no es descabellado concluir que Joyería Yanes tiene un interés claro en que el valor conjunto de las joyas se acerque a los 2 millones de euros".

Por ello, a ojos de Zapatero, la apariencia de objetividad se encontraría vulnerada y el perito designado tendría un "interés directo" en aumentar artificalmente el valor de las joyas, que ya fueron tasadas por la Joyería Ansorena en 1,3 millones de euros. Esta última valoración también le pareció "indudablemente muy superior al valor real de las piezas".

"Téngase presente que nos encontramos ante bienes singulares que no tienen un valor de mercado prefijado por organismos específicos ni por la habitualidad de su comercio. En definitiva, no se trata de un teléfono móvil o de un vehículo prueba evidente de la disparidad de criterios en lo que al valor de las joyas se refiere es que, mientras Juan Yanes manifestó públicamente que su valor se acercaba a los 2 millones, Ansorena concretó que su valor era de 1.323.915 euros", ahonda el escrito, que no tiene en cuenta que la valoración de Yanes se produjo en un contexton televisivo evaluando solamente las imágenes publicadas por los medios de comunicación como Libertad Digital.