Bolaños eleva una nueva queja contra Peinado, esta vez por "una posible revelación de secretos"

El ministro de Justicia ha presentado una nueva queja contra el juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, con el que mantiene una reyerta judicial desde hace meses habiendo respaldado los órganos judiciales correspondientes a Peinado en todas ellas. Ahora, ha presentado un recurso de alzada para que el CGPJ investigue la posible responsabilidad del juez Peinado en una posible revelación de secretos.

El dirigente socialista ha presentado hasta seis escritos y recursos contra el que fuera titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, que se ha jubilado esta misma semana. El último recurso de alzada presentado por Bolaños hacía referencia al tenso interrogatorio que Peinado le hizo en Moncloa como máximo responsable de la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. El CGPJ lo ha denegado y ha respaldado a Peinado.

Fuentes del Ministerio de Justicia han trasladado que el ministro ha interpuesto una nueva queja este jueves, esta vez para conocer en qué fecha le trasladaron desde el CGPJ a Peinado su primera queja contra él. Esto es, porque Bolaños achaca un fin espurio del magistrado instructor a la hora de pedir su imputación, que fue denegada por el Tribunal Supremo. Según el ministro, Peinado podría haber conocido la queja de Bolaños contra él anteriormente y ello le habría llevado a tramitar una exposición razonada ante el Alto Tribunal para imputarlo.

"Teniendo en cuenta que las resoluciones filtradas estaban en conocimiento de muy pocas personas, es imprescindible saber si el CGPJ llevó a cabo una actividad investigadora suficiente para esclarecer los hechos y determinar o, en su caso, descartar, la responsabilidad del juez Peinado en una posible revelación de secretos", explican. Así, ha elevado esta nueva queja al CGPJ con el fin de descubrir si Peinado conocía la queja contra él antes de intentar imputarlo, un dato vital para el ministro y "el ejercicio de su defensa": "Al denegarle el acceso a ellos se le ha provocado una indefensión real y efectiva".

"Ahora este recurso pretende conseguir lo que hasta la fecha el CGPJ también me ha negado: el acceso al expediente completo para poder ejercitar las acciones legales que me corresponden. La eventual negativa a este derecho de acceso a la documentación, legalmente reconocido, solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado", sentencia el escrito enviado por Bolaños.

La parálisis de su recurso

Además, el ministro critica de nuevo que sus recursos no se hayan estudiado con celeridad en su escrito:

La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él. Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia. Y se trata de una apariencia particularmente dañina, pues alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial.

Cabe recordar que el CGPJ ya se pronunció a este respecto recordándole que ha ampliado en numerosas ocasiones —cuatro, en concreto— sus quejas, lo que obligó "en cada ocasión a pedir informe al magistrado, postergando su decisión definitiva".