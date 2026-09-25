Cintora estalla cuando le recuerdan las palabras de Maricarmen a TVE

El presentador de Mañaneros, Jesús Cintora, no pudo disimular su malestar cuando uno de sus contertulios recordó, en el debate sobre el desahucio de Maricarmen, lo que la propia afectada declaró sobre los responsables últimos de su situación. Preguntada sobre a quién culpaba de lo ocurrido, la anciana señaló: "A Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera o no quiere enterarse". "Después iría a la señora Isabel Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y creo que le viene un poco grande, y el señor Almeida pues lo único que está haciendo es cargarse Madrid", añadió Maricarmen, que atacó también a los "inhumanos" propietarios.

David Álvaro mencionó que "todas las administraciones deberían ayudar", pero recordó estas declaraciones, hechas "en esta casa", en las que la propia Maricarmen señaló a Sánchez.

"Que me quedo sin comer" pic.twitter.com/SvqLPscNtJ — Jony Arroyo 🇪🇸 (@jonyarroyo) September 25, 2026

Cintora saltó ante las afirmaciones de su contertulio con un desconcertante "no sé a qué mensaje te refieres" (se trataba de una entrevista en TVE). "Llevamos hablando con ella mucho tiempo, ella culpa a las administraciones, no exclusivamente al Gobierno central; creo que es lo razonable".

El presentador también invocó las declaraciones de Maricarmen este mismo viernes, grabadas por el Sindicato de Inquilinas en el hospital, contra los "fondos buitre". "Acabar diciendo que culpa exclusivamente a Pedro Sánchez, venga, por Dios", zanjó Cintora.