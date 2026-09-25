Detenidos tres marroquíes en la playa del Trampolín acusados de intentar secuestrar a dos niñas

La Policía Nacional ha procedido este viernes a la detención de tres ciudadanos marroquíes residentes en el asentamiento ubicado en la playa del Trampolín, en Ceuta, por su presunta implicación en la retención contra su voluntad de dos menores de edad durante la noche del jueves, según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Los graves sucesos tuvieron lugar en el propio campamento provisional, lo que motivó el desplazamiento urgente de varias unidades de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tras ser alertados de la situación. La colaboración prestada por los ciudadanos de la zona resultó determinante para que los agentes pudieran identificar con rapidez a los presuntos responsables de los hechos y llevar a cabo su posterior arresto en el lugar.

Como consecuencia de lo vivido durante la noche, las dos menores afectadas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Universitario de Ceuta para someterse a un reconocimiento completo y recibir la asistencia médica necesaria. Asimismo, una tercera persona requirió atención sanitaria tras resultar herida en el transcurso del incidente, en el que presuntamente fue agredida en la cabeza con una sartén. Los tres arrestados fueron conducidos de inmediato a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde permanecen custodiados mientras los investigadores concluyen la tramitación de las diligencias antes de ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

Estos arrestos se han producido en un contexto marcado por las intervenciones que están llevando a cabo las distintas administraciones públicas para garantizar la seguridad de las personas en situación de calle en la ciudad autónoma. Precisamente a lo largo de este viernes, la Dirección General de Atención Humanitaria ha coordinado el traslado y realojo en las instalaciones del recurso de la Hípica de un total de 63 personas que se encontraban pernoctando en las inmediaciones del recinto, tratándose en todos los casos de mujeres solas o acompañadas por sus hijos menores de edad.

La actuación policial en este entorno de la costa ceutí no se ha limitado a este episodio de retención ilegal. Durante la misma noche del jueves, los agentes de la Policía Nacional arrestaron a otro ciudadano extranjero acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Según las investigaciones policiales, esta persona se dedicaba presuntamente a la venta de hachís en la franja litoral comprendida entre las playas del Trampolín y de Benítez, un área que está siendo objeto de un estrecho seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad.