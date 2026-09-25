El Congreso estudia suspender a Ana Vázquez por mostrar el espray de gas pimienta en el hemiciclo

La Mesa del Congreso de los Diputados ha incluido en el orden del día de su reunión del próximo martes el inicio de un procedimiento sancionador contra la diputada del Partido Popular Ana Vázquez. La medida responde a los hechos ocurridos en el Pleno del pasado miércoles, cuando la parlamentariaexhibió un espray de gas pimienta desde su escaño para criticar la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con relación a la crisis de Ceuta.

Durante la sesión de control, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol,recurrió a la sobreactuación y requirió a la diputada abandonar el hemiciclo tras asegurar que se encontraba en posesión de un elemento "considerado arma". La parlamentaria mostró inicialmente su discrepancia antes de abandonar la sala. Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación en las dependencias del Congreso, mantuvo su postura aludiendo a que su única intención era poner de manifiesto la indefensión que sufren las mujeres y los niños de Ceuta tras la masiva entrada de ciudadanos marroquíes en la ciudad.

El expediente se tramitará con base en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de los Diputados, marco legal que regula la disciplina parlamentaria y habilita la imposición de sanciones por infracciones graves. Este articulado contempla la posibilidad de suspender temporalmente la condición de diputado en supuestos como la persistencia en conductas sancionadas, la portación de armas dentro del recinto parlamentario, la negativa a abandonar el salón de sesiones tras ser expulsado o el incumplimiento de los deberes reglamentarios.

El procedimiento administrativo requiere la intervención de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Una vez tramitados los informes correspondientes, la propuesta de sanción deberá someterse a la votación del Pleno de la Cámara en una sesión de carácter secreto, donde los representantes de los grupos parlamentarios fijarán su posición a través de sus portavoces antes de la resolución final. Asimismo, el Reglamento dispone que, si la Mesa de la Cámara aprecia que los hechos pudieran constituir una infracción penal, la Presidencia dará traslado de lo actuado al órgano judicial competente.

Dentro del trámite de alegaciones previsto, se tomará declaración formal a la diputada afectada. Respecto al estado del objeto exhibido, la parlamentaria sostuvo inicialmente que el contenedor no constituía un arma y posteriormente afirmó que se encontraba vacío. Con posterioridad, el Grupo Parlamentario Popular indicó que el recipiente había sido lavado y vaciado en las dependencias administrativas del edificio anexo al Palacio del Congreso. El abanico de medidas contempladas en el régimen disciplinario abarca desde la amonestación escrita y la imposición de sanciones económicas hasta la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria.

De forma independiente a la tramitación de la Mesa, la Comisaría del Congreso de los Diputados ha abierto una investigación policial para esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos. Las diligencias incluyen la toma de declaración al trabajador del Grupo Parlamentario que procedió al vaciado del aerosol, a una funcionaria de la Cámara que se encuentra de baja médica temporal como consecuencia de la inhalación de los gases y a cerca de una quincena de personas que resultaron afectadas en las dependencias anexas.