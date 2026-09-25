Simón le desmonta el relato a Mónica García: la tasa de tuberculosis es cuatro veces mayor entre inmigrantes

El relato ideológico de la ministra de Sanidad, Mónica García, vuelve a estrellarse contra la cruda realidad, dejando su discurso de turno enormemente retratado. En esta ocasión, el desmentido no proviene de la oposición ni de los colectivos médicos a los que el Ministerio de Sanidad ha acusado reiteradamente de "xenofobia", sino del propio Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el organismo liderado por el ínclito Fernando Simón.

El último informe del grupo de trabajo de Simón, titulado 'Situación de la tuberculosis en España 2026', echa por tierra la defensa a ultranza de la ministra, quien durante la crisis de Ceuta insistió en que "los migrantes no traen enfermedades" y negó de forma sistemática cualquier vinculación entre la inmigración ilegal y el repunte de brotes infecciosos.

Los datos de Simón que hunden a la ministra

El documento técnico del departamento dependiente del Ministerio expone que el repunte del 10% en los casos de tuberculosis se concentra de forma notable en personas nacidas en el extranjero. Los datos oficiales reflejan que la tasa entre la población inmigrante multiplica por cuatro la de los nacidos en España, elevando además el riesgo de transmisión a un nivel moderado-alto en llegadas irregulares a las costas, con mención explícita a Ceuta. Asimismo, un 72,2% de los casos en extranjeros se agrupa en nueve nacionalidades, sobresaliendo Marruecos y Perú.

Este análisis supone un enorme revés al criterio de Mónica García, quien restó importancia a las alertas de los sanitarios sobre presión hospitalaria y brotes en Ceuta. Mientras la ministra negaba vínculos entre los contagios y la entrada de inmigrantes, los técnicos apuntan al hacinamiento y la procedencia de áreas con alta incidencia como factores determinantes en el incremento de la enfermedad, evidenciando la presión asistencial que afronta el departamento ministerial.

En el actual PSOE la situación es tan dantesca que ya no se respetan ni entre ellos. Han tocado corneta y comienza el sálvese quien pueda. El fuego amigo está cada vez más presente.