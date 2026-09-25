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España

El juez Calama deja en libertad con comparecencia cada dos días al cerebro de la trama Plus Ultra

Se ha negado a declarar porque no ha tenido acceso al material de la causa y desconoce las actuaciones que se han realizado hasta ahora.

Se ha negado a declarar porque no ha tenido acceso al material de la causa y desconoce las actuaciones que se han realizado hasta ahora.
EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad a Simon Leendert Verhoeven, el supuesto cerebro de la trama de blanqueo de capitales de Plus Ultra; si bien le ha obligado a comparecer en sede judicial cada dos días y le ha denegado la posibilidad de salir de España.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Leendert Verhoeven pasó a disposición judicial española este jueves después de haber sido detenido en Alemania a finales del pasado mes de agosto tras emitir la Audiencia Nacional una orden europea de detención. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional lo situaba como el cerebro del presunto blanqueo de capitales que la trama Plus Ultra habría realizado con fondos procedentes de Venezuela vinculados a uno de los que fuera de los máximos accionistas de la aerolínea, Rodolfo Reyes.

Según han apuntado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el juez de la Audiencia Nacional ha recibido la comparecencia del neerlandés, que se ha negado a declarar por no conocer la causa en la que se encuentra investigado. En este marco, el juez ha decidido dejarle en libertad hasta una nueva declaración, si bien le ha denegado la posibilidad de salir del territorio nacional y le ha impuesto la obligación de acudir a firmar a sede judicial cada dos días. Se trata de una medida cautelar más firme de lo común en cuanto a la libertad con prohibición de salir del país, ya que normalmente los imputados que tienen medidas cautelares suelen tener que acudir a firmar cada quince días.

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Según estas mismas fuentes, el ciudadano neerlandés ha expresado su intención de acudir a declarar en los próximos días, cuando haya tenido tiempo de estudiar la causa. Además, ha establecido un domicilio en el que estar localizado.

El nombre de Verhoeven aparece en la causa al comienzo de la misma, cuando la Fiscalía francesa apuntó en octubre de 2024 hacia el exacreedor de la compañía como el cerebro de una trama de blanqueo de capitales orquestada en torno a Plus Ultra.

Desde ese momento, Verhoeven se encontraba investigado por la justicia y huido de la misma, ya que las autoridades policiales no habían podido dar con él. Las autoridades judiciales francesas y suizas trasladaron el caso a España porque la trama de blanqueo podría haber destinado fondos del propio rescate de la aerolínea propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), valorado en 53 millones de euros.

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