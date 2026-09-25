El juez Calama deja en libertad con comparecencia cada dos días al cerebro de la trama Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad a Simon Leendert Verhoeven, el supuesto cerebro de la trama de blanqueo de capitales de Plus Ultra; si bien le ha obligado a comparecer en sede judicial cada dos días y le ha denegado la posibilidad de salir de España.
Leendert Verhoeven pasó a disposición judicial española este jueves después de haber sido detenido en Alemania a finales del pasado mes de agosto tras emitir la Audiencia Nacional una orden europea de detención. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional lo situaba como el cerebro del presunto blanqueo de capitales que la trama Plus Ultra habría realizado con fondos procedentes de Venezuela vinculados a uno de los que fuera de los máximos accionistas de la aerolínea, Rodolfo Reyes.
Según han apuntado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el juez de la Audiencia Nacional ha recibido la comparecencia del neerlandés, que se ha negado a declarar por no conocer la causa en la que se encuentra investigado. En este marco, el juez ha decidido dejarle en libertad hasta una nueva declaración, si bien le ha denegado la posibilidad de salir del territorio nacional y le ha impuesto la obligación de acudir a firmar a sede judicial cada dos días. Se trata de una medida cautelar más firme de lo común en cuanto a la libertad con prohibición de salir del país, ya que normalmente los imputados que tienen medidas cautelares suelen tener que acudir a firmar cada quince días.
Según estas mismas fuentes, el ciudadano neerlandés ha expresado su intención de acudir a declarar en los próximos días, cuando haya tenido tiempo de estudiar la causa. Además, ha establecido un domicilio en el que estar localizado.
El nombre de Verhoeven aparece en la causa al comienzo de la misma, cuando la Fiscalía francesa apuntó en octubre de 2024 hacia el exacreedor de la compañía como el cerebro de una trama de blanqueo de capitales orquestada en torno a Plus Ultra.
Desde ese momento, Verhoeven se encontraba investigado por la justicia y huido de la misma, ya que las autoridades policiales no habían podido dar con él. Las autoridades judiciales francesas y suizas trasladaron el caso a España porque la trama de blanqueo podría haber destinado fondos del propio rescate de la aerolínea propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), valorado en 53 millones de euros.