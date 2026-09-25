Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: de Sánchez hasta Harvard y el "papelón" del Gobierno en el caso de Maricarmen.

La soledad de Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez está cada día más solo. Cuenta El Confidencial que el chat de sus 30 exministros se ha quedado mudo por el asunto de las joyas y que algunos se quejan en privado de que ellos devolvían "hasta los bolis de marca por el Código de Buen Gobierno" mientras que "él se quedaba con las joyas". Este entorno habla también en ABC para urgir a Pedro Sánchez a "dejarle caer" y se lamentan de que el expresidente ha optado por priorizar su estrategia judicial, sin contar con el daño a las siglas en vísperas de las elecciones. Rodríguez Zapatero está en el punto de mira de la Justicia también por el rescate de Plus Ultra. El Mundo desvela que la SEPI, que depende de Hacienda, ha forzado al primer accionista de la aerolínea, Julio Martínez Sola, a renunciar a sus derechos políticos como accionista después de que este decidiese colaborar con la Justicia en la investigación del rescate. Mientras, La Razón ha accedido al escrito que el exconsejero delegado de la aerolínea ha entregado al juez. En él, acusa a la SEPI de saber, antes de aprobar el rescate, que parte de la financiación iría a parar a acreedores internacionales.

La corrupción persigue a Sánchez hasta Harvard

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue de gira por EEUU. Después de acudir en Nueva York a la Asamblea General de la ONU se ha trasladado a Boston para participar en un acto en la Universidad de Harvard. Hasta allí, a 5.500 kilómetros de distancia, le han perseguido los casos de corrupción. Los estudiantes le han preguntado por Zapatero, su esposa, su hermano o Pegasus.

El "papelón" del Gobierno en el caso Maricarmen Los datos que oculta Gobierno sobre los desahucios mientras abandera la causa de Maricarmen 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/nlQP0GRltL — esRadio (@esRadio) September 25, 2026

También le han interrogado sobre su posición sobre Sáhara o Venezuela. No ha hablado, sin embargo, de las amenazas rusas. Sánchez, que se niega a elevar la inversión en defensa, guarda silencio mientras Francia, otro de los países amenazados, ya ha ordenado aumentar la protección de las instalaciones críticas. Ayer, tras conocerse la noticia, se activaron los bots en las redes sociales. Escribe Federico Jiménez Losantos en El Mundo que "Si alguien quiere entender qué es una guerra híbrida rusa, le basta leer los comentarios, no menos de cien, que de inmediato saltaron a insultar la información de Xavi Colás. La guerra híbrida es, también, guerra de opinión". En cualquier caso, Bruselas confirma la veracidad de la información.

El "papelón" del Gobierno en el caso Maricarmen

El Gobierno trata de utilizar políticamente el caso de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada. El País dice en portada que "El desahucio de Maricarmen aviva la expectativa de un pacto". Se refiere al acercamiento PSOE-Junts que, tras casi un año de ruptura, ha decidido sentarse de nuevo a negociar con el Ejecutivo sobre vivienda. Las fuentes de Prisa admiten que "la ola de indignación abre una ventana de oportunidad para el acuerdo". Nadie quiere cargar con un asunto que ha echado a la gente a la calle. Coincide El Mundo pero es mucho más claro en su exposición sobre la estrategia del Gobierno: "Moncloa busca una salida para evitar un 15-M de la Vivienda". Así se entiende mejor. También ayuda a comprender la situación real de este problema el informe del Banco de España al que alude Santiago Calvo en El Mundo. Desde la gran crisis inmobiliaria, los pensionistas han multiplicado sus viviendas en propiedad a costa de los menores de 35 años. Los jóvenes con vivienda en propiedad han caído un 44% y los jubilados con más de una subieron un 76%.

Por cifras como estas, desde que gobierna Sánchez, la vivienda ha pasado de ocupar la decimoquinta posición en la lista de preocupaciones de los españoles a la primera. Estamos ante datos que oculta el Ejecutivo, como otro del CGPJ que señala a Cataluña como la región en la que se producen más alzamientos. En uno de esos casos posa su mirada Teodoro León Gross en ABC. Desvela que "días atrás se suicidó en Hospitalet una señora desahuciada, pero sin sentadas, ni tuits, ni golpes de pecho, ni alpiste para los pollos. La obsesión es Madrid".

Marruecos se burla de España

Horas después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reuniese con su homólogo marroquí, este ha responsabilizado a España de la lentitud en los retornos de inmigrantes. Las burlas de Marruecos van más allá de su Gobierno. Al Massae es el diario más leído en el país, dedica una noticia a la intervención de Sánchez en la ONU y plasma su extrañeza ante su silencio acerca del papel de Rabat en la invasión: "Resultó llamativo que Sánchez evitara mencionar a Marruecos en su discurso, a pesar de la gran controversia suscitada por el éxodo masivo a Ceuta el pasado mes de julio, que llevó a gran parte de la clase política española a acusar a Marruecos, o a parte de las autoridades del país, de orquestar esta operación por motivos políticos".

Mientras tanto, Marruecos sigue a la espera de despejar la incógnita en torno al nombre del próximo primer ministro tras las elecciones legislativas celebradas el pasado miércoles. Sin embargo, y a falta de confirmación oficial, se perfila como favorito el presidente de la Federación de Fútbol marroquí, lo que significaría, como señala Vozpópuli, que se aleja la final del Mundial para España. De los comiciós se desprende otro dato relevante: el partido islamista Justicia y Desarrollo ha multiplicado por cuatro sus escaños.