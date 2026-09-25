La inquietante pregunta de la cloaca del PSOE: "Si un fiscal incluye datos falsos en una querella, ¿es un delito?"

Libertad Digital publica en exclusiva el chat secreto en el que las cloacas del PSOE expusieron una inquietante pregunta jurídica: "Si un fiscal incluye datos falsos en una querella, ¿técnicamente es un delito?".

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instruye esta macrocausa de corrupción en la que se investiga una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente, el juez Pedraz investiga varias reuniones que mantuvieron varios miembros de la cloaca socialista en la sede de la Fiscalía General del Estado.

El grupo de WhatsApp de la cloaca del PSOE, al que ha tenido acceso LD, fue creado en agosto de 2024, solo unos meses después de que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, iniciara su investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de que la juez Beatriz Biedma hiciera lo propio con el hermano de Sánchez. Dicho chat estaba integrado por la fontanera del PSOE Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset o el exjuez y actual letrado Luis José Sáenz de Tejada.

El 5 de septiembre de 2024, el empresario Javier Pérez Dolset escribe: "Hola Luis, una pregunta de carácter general como juez". Luis Sáenz de Tejada contesta: "Dime".

"¿Si un fiscal incluye datos falsos en una querella, qué pasa? ¿Y si el juez se los traga?", pregunta Pérez Dolset. "Por lo que vemos todos los días no pasa nada, entre otras cosas porque normalmente los abogados no hacen nada y si lo hacen nunca va a ningún sitio salvo que por alguna razón interese que vaya...", afirma Sáenz de Tejada.

"¿Pero técnicamente es un delito?", insiste Pérez Dolset. "En la teoría habría que ver si al fiscal se lo han colado o sabe que son falsos. E igualmente en cuanto al juez, si es comprobable que es falso estaría cometiendo un delito. Si saben que los datos son falsos y los usan, sí es un delito, como mínimo de falsedad en concurso con estafa procesal al órgano judicial. Y puede haber más delitos según cómo los hayan conseguido/confeccionado", expone el abogado Sáenz de Tejada, expulsado de la Carrera Judicial tras ser condenado por un delito de violencia de género contra su exmujer. "Ok, gracias", agradece Pérez Dolset. "A ti", concluye Sáenz de Tejada.

Recordamos que Pérez Dolset es enemigo acérrimo del fiscal anticorrupción José Grinda, que a su vez se convirtió en uno de los principales objetivos de la cloaca del PSOE. Grinda pidió el pasado año el procesamiento del propio Pérez Dolset en el caso Zed por presunto fraude de subvenciones de 30 millones de euros, desvío de fondos y blanqueo. Además, el empresario estuvo en prisión provisional tres semanas en el año 2017 por este caso, a petición del fiscal anticorrupción Grinda.

Recreación del chat de WhatssApp de la cloaca del PSOE.

Objetivo: salvar a Sánchez

Tal y como publicó este diario, las cloacas del PSOE afirmaron que su objetivo principal era "neutralizar-paralizar" las investigaciones judiciales que afectan al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El 27 de agosto de 2024, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada escribe en el chat secreto de las cloacas del PSOE: "Creo que lo fundamental al inmediato plazo es neutralizar-paralizar lo que tienen montado contra Pedro Sánchez para evitar que pudieran con ello quitarlo, ya que si retoman será imposible visto lo que han hecho estos 10 años.

A continuación, Leire Díez detallaba su plan: "Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto:

- El presidente, porque sin eso no hay nada más y porque es tan obscenamente injusto que es de ley hacerlo. - Las víctimas que tienen causas pendientes. Causas pendientes e injustas. En este grupo hay dos. - La limpieza de esta corrupción. No vamos a poder resolver todo el lunes, pero traed lo que podáis dentro del orden que hablamos por teléfono el otro día. Hablaremos de la estrategia y de los medios, pero vamos a ir avanzando con documentación".

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