La Policía tiene "lista de espera" de pisos patera e inmuebles okupados por los invasores en Ceuta: "No damos abasto"

Los más de 10.000 —ya se habla de cerca de 20.000— inmigrantes ilegales que se quedaron en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos registrada entre los días 30 y 31 de julio buscan refugio, anticipándose a la llegada del mal tiempo. "Se meten en donde pueden", señalan fuentes policiales en la ciudad autónoma a Libertad Digital.

"No sólo en pisos", añaden, "también en galerías, búnkeres o azoteas". De hecho, nos cuentan, se están encontrando con muchos edificios en los que han okupado zonas de poco tránsito, como descansillos, rellanos o las terrazas de la última planta. "Podríamos decir que tenemos lista de espera", indican. "Nos llega información de muchos" inmuebles con problemas de este tipo.

"No damos abasto", aseguran las mismas fuentes, "se hacen poco a poco". Desde que a la Policía Nacional le llega el aviso de un posible piso patera o similar hasta que piden la orden al juez para intervenir, pasa un tiempo. "Primero tenemos que controlar entradas y salidas del inmueble, observar el exterior, identificar a la gente, interrogarles… Hasta que las evidencias son suficientes".

Cuando se trata de pisos, bien sean alquilados —pagan un dinero al propietario o al inquilino por alojarlos— u okupados, toman precauciones para no ser detectados. "No tienden la ropa fuera para que no se vea que hay más personas de lo normal en las casas, por ejemplo", nos explican. La última incorporación son "las azoteas de los edificios, sobre todo si tienen una parte techada". "La colaboración ciudadana y de la Policía Local está siendo fundamental", sentencian.

Pisos patera, "uno o dos al día"

Aun así, desde mediados de septiembre, solo la Policía Nacional ha realizado ocho intervenciones en pisos patera. Cada uno con entre 10 y 30 ilegales dentro. "Vamos a una o dos por día", nos detallan. Y a estas hay que añadir las que ha realizado la Guardia Civil. Huelga decir que los inmuebles okupados se contabilizan por otro lado.

Ayer mismo tres personas fueron detenidas después de que la Policía localizara a 28 migrantes que se encontraban en situación irregular —tras entrar ilegalmente en Ceuta durante el asalto de finales de julio—, tres de ellos menores, escondidos en dos inmuebles de la ciudad autónoma a cambio de una cantidad de dinero que podría haber generado unos beneficios de más de 10.000 euros.