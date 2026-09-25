Mandos de la Policía reprochan a Marlaska que no haya condecoraciones por varios de los grandes dispositivos del año

La polémica persigue de forma habitual la entrega de condecoraciones que la Policía Nacional entrega cada año con motivo de la celebración del día de sus patrones, los Ángeles Custodios. Si las primeras críticas de este año se han circunscrito al exceso de medallas para personas que son ajenas a la institución, ahora se unen las reprobaciones por la falta de reconocimiento del trabajo realizado por buena parte de los mandos policiales.

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre las escalas de mando de la Policía Nacional, ha criticado al Ministerio del Interior por haber dejado sin el reconocimiento que, a su juicio, merecían los responsables de algunos de los principales dispositivos policiales del último año y ha censurado que la Escala Superior sólo ha recibido el 0,8 por ciento de las medallas con distintivo blanco y no ha recibido ninguna con distintivo rojo o cruz de plata.

El sindicato cita expresamente la visita del Papa León XIV, que obligó a organizar un amplio operativo de seguridad en Madrid, Barcelona y Canarias; las celebraciones por el Mundial de fútbol que tuvieron lugar en Madrid y otros puntos de España; el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Madrid este mes de septiembre; o importante golpes contra el narcotráfico como el que asestó un duro golpe al Cártel de Dubai.

En esta línea, el sindicato también recuerda la gestión que los mandos policiales tuvieron que hacer de distintas emergencias y situaciones de especial gravedad, entre las que recuerdan las consecuencias de la DANA que azotó el área de Levante, el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), o los dispositivos que se están teniendo que organizar desde este verano tras el asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta.

A ello suma los dispositivos relacionados con los enfrentamientos armados en los que intervino el GEO en Sevilla y Toledo, actuaciones en las que, según el sindicato, los mandos de la Policía Nacional han asumido la planificación y la responsabilidad sobre el terreno. El SPP ha asegurado que en todos estos casos los responsables policiales tuvieron que asumir decisiones operativas, coordinar efectivos y responder posteriormente por sus actuaciones.

La crítica del sindicato no se limita al reparto de este año. El SPP reclama una modificación del actual sistema de recompensas, regulado por una ley de 1964, para establecer un modelo que considere más objetivo y transparente. A su juicio, la responsabilidad de quienes dirigen grandes operaciones no puede quedar al margen de los criterios utilizados para conceder las condecoraciones, especialmente cuando esas actuaciones implican exposición pública, responsabilidad jurídica y comparecencias posteriores ante los tribunales.