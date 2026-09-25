Maricarmen culpa a Pedro Sánchez de los desahucios: "No se entera o no quiere enterarse"

La inquilina que fue desalojada el pasado miércoles de su piso en el centro de Madrid ha responsabilizado a Pedro Sánchez, en primer lugar, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de su desahucio y del resto que se producen de manera creciente en España.

El presidente del Gobierno, así como el resto de la izquierda madrileña, utilizó desde Nueva York el caso de Maricarmen contra Ayuso y Almeida, culpabilizándoles directamente del desahucio.

En una entrevista en RTVE que fue grabada horas antes de que se produjese el desahucio, al preguntarle a quién responsabiliza de su situación Maricarmen responde: "A Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera o no quiere enterarse". Y añade: "Después iría a la señora Isabel Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y creo que le viene un poco grande, y el señor Almeida pues lo único que está haciendo es cargarse Madrid". De los propietarios de la vivienda, Urbagestión, dice que "son unos inhumanos que solo quieren ganar dinero".

La afectada del caso señala a Pedro Sánchez como principal responsable mientras la izquierda, y el propio presidente del Gobierno, tratan de utilizarlo contra Isabel Díaz Ayuso. Este miércoles las protestas se trasladaron del piso de Maricarmen al ático que adquirió la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí de Madrid.