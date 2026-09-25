Marlaska mueve ficha en Ceuta: envía al comisario general de Seguridad Ciudadana a tomar el control policial

Las polémicas generadas en las últimas semanas en torno a decisiones de la Policía Nacional en Ceuta han obligado al Ministerio del Interior y a la Dirección General del cuerpo a mover ficha. El ministro, Fernando Grande Marlaska, han enviado como refuerzo, para tomar el mando, a un veterano de la ciudad que conoce a la perfección la idiosincrasia propia del lugar y que cree que puede ayudar a acabar con la crisis de seguridad provocada por el asalto masivo de este verano.

El traslado de inmigrantes desde la playas de Ceuta hasta el puerto fue fuertemente criticado por los sindicatos policiales, que censuraron el limitado número de efectivos antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que participaron en el mismo. También el informe policial que descartaba la posibilidad de que se celebrase en la ciudad autónoma el partido de fútbol entre las selecciones de España y México sub20.

Se trata, ni más ni menos, que del comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, que llegó a la Junta de Gobierno de la Policía Nacional el pasado mes de septiembre después de pasar casi tres años -entre 2023 y 2025- como Jefe Superior del cuerpo en la ciudad autónoma, es decir, siendo el máximo responsable de la seguridad policial de Ceuta. Su papel ahora será tomar las decisiones clave.

Este movimiento no supone la salida de Eloy Román, que continúa como Jefe Superior de la Policía Nacional en Ceuta. La novedad está en la figura creada para López Gordo, que se incorpora como mando coordinador y asume la articulación de la respuesta operativa. La fórmula introduce un segundo nivel de autoridad en la ciudad y deja abierta la delimitación concreta de competencias entre ambos mandos policiales.

El regreso se produce además después de que los sindicatos policiales hayan reclamado más medios y hayan cuestionado la gestión de la seguridad en la ciudad. López Gordo conoce los puntos más sensibles de Ceuta, desde la frontera del Tarajal hasta el puerto, y ya dirigió la Jefatura durante más de dos años.

Antes de llegar a la cúpula policial, López Gordo desarrolló buena parte de su carrera en el Campo de Gibraltar. Fue responsable de las comisarías de La Línea y Algeciras y después asumió puestos de responsabilidad en Madrid, incluida la dirección nacional de las UIP. En septiembre de 2025 llegó a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Ahora vuelve a Ceuta con la misión de coordinar la respuesta policial.