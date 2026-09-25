Muere un joven inmigrante en un asentamiento de Ceuta

Un joven inmigrante ha fallecido este viernes en el asentamiento ubicado en la explanada de la antigua fábrica de Guano, en Ceuta, después de que los servicios sanitarios acudieran al lugar tras recibir un aviso alertando de que se encontraba en estado de extrema gravedad, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias y policiales.

Las primeras hipótesis apuntan a un fallo cardíaco, aunque habrá que esperar a la autopsia para conocer los motivos precisos del fallecimiento. Hasta la zona se desplazó personal sanitario del 061, que durante aproximadamente 25 minutos practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al joven con el objetivo de recuperar sus constantes vitales. Pese a los esfuerzos de los profesionales sanitarios, finalmente no fue posible salvarle la vida.

El fallecimiento se produjo en el propio asentamiento, donde permanecen instaladas personas inmigrantes que carecen de un alojamiento estable y que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

La explanada de la antigua fábrica de Guano se ha convertido en uno de los puntos de concentración de personas inmigrantes que permanecen en la ciudad en condiciones precarias. Por el momento, no han trascendido públicamente más detalles sobre las circunstancias concretas del fallecimiento ni sobre la identidad del joven. La autopsia deberá determinar las causas exactas de la muerte.