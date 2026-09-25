Renfe sufre un ciberataque a través de Adif que expone datos limitados de usuarios

La compañía ferroviaria Renfe ha sido víctima de un incidente de seguridad informática cuyo origen se sitúa en los servidores del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, que habían sido vulnerados previamente. En este ataque, los ciberdelincuentes lograron sustraer información "limitada" de los clientes de la operadora pública, afectando principalmente a nombres y direcciones de correo electrónico, según ha confirmado la propia empresa a través de un comunicado oficial.

Pese a la brecha de seguridad, la compañía ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a sus usuarios. Según la información técnica disponible hasta el momento, no existen evidencias de acceso a datos bancarios, información financiera, medios de pago, ni al DNI de los viajeros. De igual modo, tampoco se han encontrado pruebas concluyentes de que los datos sustraídos hayan sido divulgados de forma pública en la red.

El vector de entrada de este asalto digital fueron los canales de la operadora que mantenían interconexión directa con los sistemas del gestor de infraestructuras. Sin embargo, la reacción de la empresa fue inmediata. Se activaron de urgencia los protocolos de respuesta ante incidentes, aislando rápidamente los entornos tecnológicos afectados y desplegando medidas extraordinarias de protección, labores para las que han contado con el apoyo de especialistas independientes en ciberseguridad.

Este episodio no supone un hecho aislado en el historial reciente de la compañía. Desde hace varias semanas, las redes de la operadora han sufrido intentos continuados de ataque. Hasta la fecha, todos ellos habían sido detectados y bloqueados con éxito gracias a los mecanismos de defensa preventiva desplegados por los equipos de seguridad tecnológica.

En lo que respecta al funcionamiento diario de los trenes, el incidente no ha tenido repercusión alguna en la operativa. La prestación del servicio ferroviario se mantiene garantizada para todos los viajeros, permitiendo que la circulación y la venta de billetes operen con absoluta normalidad.

Por su parte, el asalto originario contra las redes de Adif parece revestir una mayor gravedad. Según ha desvelado el diario El Español, el gestor de infraestructuras ha sufrido un ataque "sofisticado" en el que se habría empleado inteligencia artificial para robar información confidencial y lograr acceso a los sistemas de algunos proveedores. Como consecuencia directa de esta ofensiva, la página web de la entidad responsable de las vías férreas españolas permanece inoperativa, mientras que el portal de la operadora de trenes sigue funcionando sin interrupciones.

Este tipo de acciones subraya la necesidad de reforzar de manera permanente la seguridad cibernética de las empresas públicas. La protección integral de los datos de los ciudadanos y la garantía de prestación de los servicios esenciales se han convertido en un desafío de primer orden, especialmente ante el creciente nivel de sofisticación, virulencia y persistencia que demuestran los piratas informáticos en la actualidad a la hora de atacar las infraestructuras críticas nacionales.