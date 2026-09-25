Sánchez envía al Rey "a defender el Ártico" mientras sigue aplazando su visita a Ceuta y Melilla

Mientras Don Felipe y Doña Letizia continúan a la espera de una fecha para poder visitar Ceuta y Melilla tras la invasión del pasado mes de julio, el Gobierno ha anunciado a través de un sorprendente comunicado que los Reyes realizarán una visita de Estado a Finlandia, del 5 al 8 de octubre, para defender la frontera en el Ártico, tal y como han anunciado de forma conjunta con los Ministerios de Exteriores de ambos países.

Un comunicado en el que se señala que los Reyes irán a Finlandia con "el compromiso de España con la autonomía estratégica y la seguridad y defensa de Europa en todas sus fronteras con un enfoque 360, incluidos el Ártico y el Báltico". Fuentes diplomáticas añaden que Finlandia es el país de la Unión Europea más expuesto a Rusia, con el que comparte más de 1.240 kilómetros de frontera.

El Rey visitará el 7 de octubre, acompañado por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, al Ala Aérea de Laponia de la Fuerza Aérea Finlandesa y a la Base de Fuerzas Terrestres de la Brigada Jaeger, una base aérea de la OTAN en Rovaniemi, situada cerca del Círculo Polar, donde no hay militares españoles en esa base, pero sí los ha habido de forma temporal en anteriores ocasiones. En esa misma ciudad Don Felipe clausurará el seminario "Tendiendo puentes entre las fronteras de Europa: seguridad y cooperación desde el Ártico hasta el Mediterráneo y la construcción de la capacidad de actuación internacional de Europa" en la Universidad de Laponia.

Se trata de una visita de Estado que llevaba meses preparándose, y que ha coincidido con el aplazamiento impuesto por Pedro Sánchez para que los Reyes visiten Ceuta, haciendo oídos sordos a la petición del Rey que lleva reclamando dicha visita desde la invasión.

Si bien se anunció en su momento que la visita podría tener lugar antes de la visita de Estado del presidente de Francia a España, que estará el próximo martes 29 y el miércoles 30 en España, no se descarta que los Reyes puedan visitar Ceuta y Melilla antes del viaje de Estado a Finlandia, siempre sin anuncio previo por parte de Casa Real y el Gobierno para evitar un boicot de Marruecos y, sobre todo, por razones de seguridad.

Finlandia recibirá una visita de los Reyes de España, que no se había vuelto a producir desde 1989. Los Reyes viajarán acompañados por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla con el objetivo de impulsar "la estrecha colaboración existente entre los dos países en los ámbitos políticos, económicos, de defensa, culturales y científicos", según Exteriores.

Una visita que incluirá una cena de Estado, encuentros del Rey con el presidente de Finlandia, el alcalde de la ciudad de Helsinki, Daniel Sazonov; el presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho, y el primer ministro, Petteri Orpo, la inauguración de una exposición sobre "Alvar Aalto y la arquitectura española contemporánea" así como una jornada del Rey con empresarios finlandeses y españoles. Asimismo, en Laponia mantendrán un encuentro con representantes samis o lapones, y en Helsinki con estudiantes de español y con un grupo de españoles residentes en Finlandia.