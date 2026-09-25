Sofía Puente se interesó por la nacionalidad del ex alto cargo venezolano vinculado a las cloacas del PSOE

La hermana del ministro de Transportes y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, se interesó por la petición de nacionalidad de Nervis Villalobos, viceministro de Energía del Gobierno bolivariano de Hugo Chávez que pidió favores a las cloacas del PSOE de Leire Díez.

Villalobos pretendía obtener la nacionalidad española, derecho que le había sido denegado por su situación procesal al estar imputado en el caso Duro Felguera. Por ello pidió presuntamente a las cloacas del PSOE que intercedieran en su favor. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó mensajes de la fontanera socialista en los que pedía al que fuera secretario de Organización socialista Santos Cerdán que hablara con "Félix" a este respecto, en supuesta alusión a Félix Bolaños, ministro de Justicia.

A cambio, Nervis Villalobos habría conseguido contactar con Miriam Serrano, demandante del fiscal anticorrupción José Grinda al que la cloaca del PSOE quiso desprestigiar. Miriam denunció y posteriormente fue supuestamente enchufada en una empresa pública de Jaén con la intermediación del exnúmero dos de Cerdán, Juanfran Serrano.

Un nuevo oficio de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital señala que el de las cloacas no fue el primer interés que tuvieron altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la nacionalidad del exviceministro chavista; sino que Sofía Puente ya se habría interesado por el caso en julio del año 2020. La policía judicial ha detectado este último interés en un intercambio de correos de varios cargos del departamento que dirigía Sofía Puente. En uno de ellos se podía leer "pregunta la directora". Estos correos habrían sido intervenidos durante el registro —requerimiento de información para el que se personaron los agentes— que la UCO realizó en el Ministerio de Félix Bolaños.

La UCO se refiere a este correo durante el interrogatorio en calidad de testigo a José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, asesor de planta en el Ministerio de Justicia; tal y como queda recogido en el oficio de la UCO:

PREGUNTADO si podría explicar a qué se referirían en el asunto consignado en los dos correos electrónicos mostrados anteriormente: "expediente nacionalidad pregunta la directora: Nervis VILLALOBOS". DECLARA que desconoce el motivo. PREGUNTADO quiénes ostentaban los cargos de directora general y subdirectora general en ese momento. DECLARA que la directora general cree recordar que podría ser Sofía PUENTE SANTIAGO y que la subdirectora general era María del Mar LÓPEZ ÁLVAREZ, que consta en el correo con copia. PREGUNTADO si conoce el motivo por el cual en uno de los correos electrónicos mostrados anteriormente se hace referencia a que la aportación de la información requerida en el mismo corría prisa. DECLARA que lo desconoce.

Las fechas cuadran con que Sofía Puente fuera la directora que preguntaba por el caso, ya que ella había llegado en enero de 2020 al Ministerio y no lo abandonó hasta 2022. El asesor aclara que no tiene más información al respecto porque no conoce el caso concreto de Nervis Villalobos ni el interés que había por él. De hecho, asegura haber escuchado su nombre por primera vez en los medios de comunicación.

Sofía Puente, en el foco por la Ley de Nietos

La hermana del ministro Óscar Puente se encuentra en el foco por haber dictado la instrucción de la conocida como Ley de Nietos, es decir, la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad a los descendientes de los exiliados por la Guerra Civil.

Precisamente, un Juzgado de Instrucción de Madrid mantiene por el momento una causa abierta en la que Puente se encuentra como querellada, acusada de haber cometido un presunto delito de prevaricación administrativa. Este hecho se debería a que Puente aplicó una instrucción de la norma que ampliaba los beneficiados a todos aquellos descendientes que salieron de España entre los años 1936 y 1955, ya fueran exiliados o inmigraran por otros motivos.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com