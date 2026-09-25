Un experto en inmigración explica cómo usan los túneles de Ceuta los narcos y los yihadistas

El analista político experto en inmigración Rubén Pulido ha advertido de que Canarias podría sufrir antes que Melilla una segunda invasión, después de constatar durante una visita a Ceuta la existencia de túneles y cuevas costeras que nadie está explorando ni controlando, y ha denunciado que Marruecos está escenificando un control en el norte mientras abandona toda vigilancia de la fachada atlántica.

En La Noche de Cuesta, Pulido ha relatado que fue testigo y pudo comprobar personalmente la existencia de cuevas costeras además de los túneles ya conocidos. "No solo túneles, sino también cuevas cercanas a áreas costeras que comunican al otro lado y en las que nadie está entrando. No se están dedicando efectivos policiales ni militares a la exploración de esos canales de comunicación", ha denunciado. Y es que los restos encontrados en su interior demuestran que han sido habitados recientemente y que su uso histórico no es nuevo: "Esos túneles se han utilizado para el narcotráfico y para células yihadistas que han querido penetrar en territorio español".

Pulido ha cargado contra la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta. Ha señalado que los propios ciudadanos se preguntaban durante su visita dónde estaba. "Las acciones que está llevando a cabo dejan mucho que desear. Me llegaban comentarios de 'nosotros no lo vemos por aquí, no vemos que esté haciendo absolutamente nada'", ha relatado. Ha agregado que la orden de paralizar las salidas voluntarias de los ilegales el 5 de agosto resulta "difícil de entender", pero, en el fondo, demuestra que el Gobierno ha colocado en ese puesto a alguien manejable: "Es directamente el Gobierno actuando sobre la ciudad autónoma sin ningún tipo de intermediario".

Pulido ha explicado el patrón que ya se repitió tras la crisis de 2021: cuando aumentan los controles en el norte, se relajan en el sur. "Marruecos está escenificando un control alrededor de Ceuta y Melilla, pero está abandonando todo el control de la fachada atlántica: Tarfaya, Tan-Tan, Agadir, la costa saharaui", ha afirmado. No obstante, ha advertido de que está observando movimientos de población hacia esa zona que anticipan una fuerte presión sobre Canarias.

Ha precisado además que la segunda fase de esa presión podría alcanzar antes a Canarias que a Melilla, por la proximidad de Fuerteventura y Lanzarote a las costas atlánticas marroquíes. Y ha apuntado un dato sobre las pateras que llegan a islas más alejadas como El Hierro: "La mayoría parten de El Aaiún, de Dajla, de todo un litoral donde está presente la Real Marina Marroquí. Si están partiendo desde allí es porque la Real Marina Marroquí está permitiendo que partan", ha concluido.