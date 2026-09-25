Un juzgado de Ceuta investigará si las asociaciones humanitarias repartieron "explosivos caseros" a los inmigrantes

La sección 6 del Tribunal de Instancia e Instrucción de los Juzgados de Ceuta ha abierto una investigación para conocer si algunas de las asociaciones humanitarias financiadas con dinero público repartieron "explosivos caseros" a los inmigrantes irregulares afincados en la ciudad autónoma desde la invasión con el objetivo de alentarles en enfrentamientos contra las autoridades españolas.

Ceuta sufrió una invasión migratoria perpetrada desde suelo marroquí en la que entraron más de 80.000 inmigrantes irregulares a territorio español el pasado 30 de julio. Desde entonces, al menos 13.000 según el Gobierno de Ceuta —unos 10.000 según el Ejecutivo nacional— permanecen en las playas, calles y centros de inmigrantes en Ceuta. Ello ha provocado una situación de inseguridad que ha producido varios ataques de bandadas organizadas de inmigrantes en situación irregular a militares y policías españoles.

Según un auto de la magistrada María de la Luz Lozano al que ha tenido acceso en exclusiva Libertad Digital, el Juzgado admite a trámite una querella presentada por la asociación Hazte Oír a este respecto e informa al Ministerio Fiscal para que dé "cuenta para acordar las diligencias de investigación que resulten procedentes". "Se admite a trámite la querella que en el precedente escrito formula en nombre y representación de la asociación HazteOír.org, la procuradora Dª María Esmeralda González García del Río, a quien se tendrá por parte y con quien se entenderán las sucesivas diligencias en el modo y forma previsto en la ley", explica el auto.

La querella hace referencia a numerosas informaciones que señalan a algunos responsables de asociaciones humanitarias como las personas que ofrecieron a los inmigrantes irregulares artefactos de ataque para usarlos contra las autoridades españolas.

"El objeto de la querella es la posible adquisición, fabricación, depósito, transporte, suministro y reparto, entre los inmigrantes que permanecen en Ceuta, de artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases, y el aliento de conductas violentas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contra las Fuerzas Armadas desplegadas y contra la población civil ceutí", asegura el escrito, que también informa de las agresiones a agentes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

La asociación realiza un repaso por las organizaciones no gubernamentales que han establecido campañas de ayuda humanitaria en Ceuta, tanto por las ya conocidas con mayor despliegue como por las de menor tamaño u origen extranjero. La inmensa mayoría de ellas, defiende la querella, se encuentran financiadas con fondos públicos españoles y de la Unión Europea:

La atención humanitaria de emergencia se activó con una declaración inicial de 6,5 millones de euros en favor de Cruz Roja Española, y el crédito general del sistema se amplió el 28 de agosto de 2026 hasta 44,51 millones de euros, con financiación de la Unión Europea. La Conferencia Sectorial de Infancia aprobó el 27 de agosto un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores. La Ciudad Autónoma de Ceuta concedió en 2026 a la asociación Luna Blanca una subvención nominativa de 432.100 euros para su programa anual, y en 2025 había concedido a la Fundación Cruz Blanca otra de 580.000 euros para economato social y necesidades básicas.

El escrito señala directamente a informaciones publicadas que achacan estos actos a responsables de la asociación No Name Kitchen, aunque destaca que las actuaciones denunciadas podrían haber sido cometidas por responsables de otras organizaciones.

La asociación pide a la Justicia que investigue estos hechos tanto en el marco de aquellos que realizaron las emboscadas a los militares como aquellos que supuestamente les suministraron las armas. Los primeros podrían haber cometido los siguientes delitos: tenencia, depósito, fabricación, transporte o suministro de aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, conforme al artículo 568 del Código Penal; atentado contra agentes de la autoridad y contra miembros de las Fuerzas Armadas, recogido en los artículos 550, 551 y 554 del Código Penal.

Los responsables del suministro son estos otros: armas prohibidas y seguridad ciudadana; asociación ilícita, organización y grupo criminal; eventual afectación de caudales públicos; y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Todos ellos recogidos en los artículos 28 y 29 del Código Penal.