Vivas exige devolver a los inmigrantes a Marruecos "por la misma puerta que entraron"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha planteado devolver a Marruecos a los inmigrantes que entren en la ciudad autónoma "por la misma puerta que entraron", ante la posibilidad de que pueda repetirse una llegada masiva como la registrada en julio.

Vivas ha defendido esta propuesta en una entrevista en la cadena SER y ha argumentado que la mayoría de quienes llegan desde Marruecos, salvo excepciones, no son personas que necesiten protección internacional.

El presidente ceutí ha señalado que Marruecos es considerado un país seguro por la Unión Europea y ha defendido que quienes entren desde territorio marroquí puedan ser devueltos. Para respaldar su posición, Vivas ha citado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2020 sobre un salto a la valla de Melilla ocurrido en 2014.

A su juicio, esa resolución ofrece "fundamentos jurídicos suficientes" para que, cuando se produzca una entrada, pueda llevarse a cabo también una devolución de carácter colectivo.

La posibilidad de otra entrada masiva

Vivas ha planteado las dificultades que afrontaría Ceuta si volviera a producirse una llegada masiva. "¿Qué hacemos, creamos campamentos para 80.000, qué les decimos a los ceutíes, que se vayan?", se ha preguntado durante la entrevista.

El presidente de la ciudad autónoma ha pedido tener en cuenta a los residentes de Ceuta y buscar respuestas que, según ha señalado, permitan garantizar que puedan "dormir tranquilos" y que la integridad territorial sea respetada.

Reagrupación familiar para los menores

Respecto a los menores, Vivas ha vuelto a reclamar que se favorezca su reagrupamiento familiar en Marruecos. Ha planteado que, si el familiar no es considerado adecuado, se busque un tutor y, si tampoco existe, que una institución homologada y solvente se haga cargo del menor en su país de origen.

Preguntado por la petición del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para agilizar el traslado a la Península de 500 niñas que permanecen en Ceuta, Vivas le ha invitado a "hablar con sus compañeros de Gobierno". En este contexto, ha aludido a declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la reagrupación familiar de los menores.

Vivas ha defendido que en Ceuta no puede aplicarse un tratamiento individualizado y ha reclamado medidas estructurales. En su opinión, alguien ha utilizado a los menores para vulnerar la integridad territorial con fines políticos y "ese alguien no han sido los ceutíes".