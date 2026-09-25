Zapatero pide al juez elegir al perito que valorará sus joyas

La defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha enviado un escrito al juez Calama para recurrir la segunda pericial sobre las joyas incautadas en su despacho y para solicitar que, en caso de que el juez quiera seguir adelante con la prueba, un perito designado por Zapatero realice esta tarea.

Este lunes el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama ordenó que se realizase un informe pericial gemológico y joyero en la Joyería Yanes sobre las piezas intervenidas durante los registros practicados en el marco del caso Plus Ultra. Este jueves la defensa de Zapatero recursó al perito encargado de esta nueva pericial porque "no es descabellado concluir que Joyería Yanes tiene un interés claro en que el valor conjunto de las joyas se acerque a los 2 millones de euros".

"En definitiva, para el caso de que se acuerde mantener la diligencia y acordar una nueva pericial en todos los extremos referidos en el Auto recurrido, interesamos que se designe a otro perito distinto a Joyería Yanes, atendiendo a los criterios legales de ciencia, experiencia y objetividad, que con la debida transparencia en la designación permita despejar cualquier reproche al quehacer de los peritos que deban intervenir", señala el nuevo escrito de la defensa al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Y a estos efectos, si se acuerda mantener la diligencia, dejamos anunciada nuestra voluntad de proponer un perito para que pueda concurrir al reconocimiento y a la emisión del correspondiente dictamen junto con el judicialmente designado", añade.

El escrito de la defensa de Zapatero argumenta que en el auto del juez por el que se autoriza el segundo peritaje no se explica "qué utilidad persigue o a qué concreta finalidad responde el encargo de un dictamen pericial que contenga, en lo sustancial, el mismo objeto, de modo que parece solaparse con el realizado".

Según la defensa, ese auto no explica "las razones" por las que es necesario volver a emitir un nuevo dictamen relacionado con la descripción de las piezas o el valor de reposición "ni se justifica las pruebas o test que propone realizar que no hubieran sido ejecutados en su momento".

"En definitiva, en lo que se infiere del Auto, la nueva diligencia acordada vendría a ocupar, en sus aspectos fundamentales, el mismo espacio de acreditación indiciaria que el informe de Ansorena, sin que explicite las razones de la reiteración de la diligencia. No se atisba qué progresión o evolución técnica contendría esa nueva pericia respecto de la primera, y por qué razón al informe realizado se le ha descrito como informe "preliminar", y en qué medida las conclusiones de este nuevo dictamen habrían de ser más definitivas", añade.